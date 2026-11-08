Los albos podrían levantar el título en Chillán: A qué hora juegan y cómo ver el partido de Ñublense vs. Colo Colo

08 nov. 2026 - 08:16 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo tiene muchas posibilidades de coronarse como el campeón de la Liga de Primera 2026 y bajar así su estrella número 35 este domingo ante Ñublense, partido que se disputará en el Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

Los albos llegan a la fecha 27 del torneo nacional con 58 puntos en la tabla de posiciones como líderes absolutos y con la posibilidad de levantar el trofeo, ya que si vencen a los chillanejos, serán los nuevos campeones del fútbol chileno.

Por otro lado, la Universidad de Chile le sigue en el segundo puesto con 48 unidades y con la esperanza de que Colo Colo no siga sumando y se den una serie de resultados para que los azules puedan ser campeones.

Ahora bien, una derrota de la U ante Cobresal, también este domingo, proclamaría campeón al Cacique automáticamente.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo ante Ñublense?

Este domingo Colo Colo visitará a Ñublense en un duelo que comenzará a las 15:00 horas desde Chillán.

¿Dónde ver el partido entre Ñublense y Colo Colo?

El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium y también se podrá ver online a través de TNT Sports en HBO Max.

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