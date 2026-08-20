La publicación de Coté López que resurgió tras quiebre de Mago Jiménez con Gala: "No siento NADA por él como hombre"

20 ag. 2026 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un posteo de Coté López volvió a circular luego del quiebre entre Luis Jiménez y Gala Caldirola. La historia de Instagram había sido compartida por la empresaria a principios de agosto, cuando viajó a Catar para que el exfutbolista pudiera ver al hijo menor de ambos.

En ese momento, López respondió a las especulaciones sobre los motivos de su viaje y aseguró que su presencia en el país no tenía relación con un eventual interés en retomar su vínculo con Jiménez: "Me tienen chata con el temita que vengo a quitarle a Luis a Gala o que sigo enamorada de él", escribió.

La imagen volvió a generar comentarios en redes sociales, luego de que este jueves Luis Jiménez confirmara que le fue infiel a Gala con Coté López.

La publicación que volvió a tomar fuerza

La historia comenzó a circular con fuerza después de que Gala Caldirola anunciara su regreso a Chile la noche de este miércoles tras una discusión con Luis Jiménez.

Asi nomas con el chisme ☕️ parece que la cote lopez al final si fue a quitarle el Mago jimenez a la gala 🤡 pic.twitter.com/PxzBoZoPrb — May ✨️🎀🤍 (@tink_may13) August 19, 2026

Durante la jornada de hoy, el exfutbolista admitió haberla engañado, pese a que sostuvo: "No estoy enamorado de ella y tampoco tengo ningún sentimiento romántico hacia ella”.

Un tono similar fue el que utilizó López en su historia: “Me pidió durante 2 años volver con él y YO no quise. Si no quise en ese momento, menos voy a querer ahora que pasaron más años. Yo no siento NADA por él como hombre ABSOLUTAMENTE NADA”.