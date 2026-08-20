"El diablo siempre metiendo la cola": El mensaje de la mamá de Luis Jiménez tras quiebre con Gala
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
En medio del quiebre entre Luis Jiménez y Gala Caldirola, la madre del exfutbolista, Elsa Garcés, compartió un enigmático mensaje a través de sus historias de Instagram: "El diablo siempre metiendo la cola".
La publicación surgió cuando aún se desconocían los motivos de la separación entre la española y el otrora futbolista, quienes se encontraban viviendo juntos en Catar.
Tras el mensaje de su madre, Luis Jiménez rompió el silencio en sus redes sociales y asumió públicamente haberle sido infiel a Gala con su expareja, Coté López, dando mayores luces sobre lo que quiso decir su madre.Ir a la siguiente nota
Luis Jiménez reconoció la infidelidad
Horas después del mensaje de Elsa Garcés, a través de una publicación en Instagram, el exfutbolista comenzó con una declaración directa: "Quiero asumir públicamente algo de lo que soy completamente responsable".
Luego, reconoció lo ocurrido y se refirió al impacto que tuvo en su relación con Gala: "Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente. No tengo excusas ni quiero justificar lo que hice".
Pese a sus acciones, aclaró que no mantiene sentimientos románticos por Coté López: "No estoy enamorado de ella y tampoco tengo ningún sentimiento romántico hacia ella".
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