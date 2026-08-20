"¡Negó a la Cote López!": La divertida reacción de José Antonio Neme a la infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola

20 ag. 2026 - 11:42 hrs.

Tras el lío judicial de Camilo Huerta, el tema que se tomó por completo a la farándula nacional es la infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola, nada más y nada menos que con su exmujer Coté López.

La situación estaba siendo analizada por el panel de Mucho Gusto, cuando el equipo leyó en vivo la confirmación del engaño por parte del exfutbolista a la chica reality española.

"¡Negó a la Cote López!"

La publicación de Instagram del "Mago" tomó por sorpresa al conductor del matinal de Mega, José Antonio Neme, quien en su particular estilo resumió la "confesión" a viva voz: "¡Negó a la Cote López!".

Tras el impacto inicial, Neme pudo recomponerse y reprochó la actitud de Jiménez al indicar que "acá no hay responsabilidad afectiva; uno cuando ama no daña".

Al leer la frase "no estoy enamorado de ella" escrita por el exfutbolista, el periodista no aguantó, se tiró al suelo gritando y lanzó la frase con la que resumió el posteo.

"Ooooooh, me acabo de morir. ¡Negó a la Cote López! ¡La acaba de negar!", decía incrédulo Neme mientras Karen Doggenweiler y Alejandro Sepúlveda no podían aguantarse la risa con la reacción de su compañero.

Neme sostuvo posteriormente que no podía creer el mensaje de Jiménez, ya que "lo que él está haciendo no se hace, con todo el respeto del mundo".

"Aunque no sienta nada por la exmujer, aunque se haya acostado con la exmujer, aunque haya sido un arranque de sexualidad, es la madre de sus hijos; no la puede humillar de esta manera", reprochó.

Si bien dijo que justifica la infidelidad a Gala, la declaración de Jiménez "en el fondo está exponiendo a Cote López, cuando en realidad yo creo que nadie lo obligó a tener un desliz con su exmujer, ni un remember. Él debería guardar silencio, creo yo".

Neme también recordó la publicación de la madre de Luis Jiménez, quien, tras el escándalo, escribió "El diablo siempre metiendo la cola" en una historia de Instagram. Ante esto, el conductor del matinal dijo que, uniendo los puntos, "el diablo es Cote López po".

Pese a esto, José Antonio Neme volvió a reiterar su reproche para el exdeportista: "Si no tuvieran hijos en común, por último ya, pero cuando es la madre de tus hijos... no sé, arréglala en la interna".

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