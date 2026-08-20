Gala Caldirola rompe el silencio tras supuesto quiebre e infidelidad de Luis Jiménez: Mauricio Pinilla le envió mensaje

20 ag. 2026 - 02:36 hrs.

Gala Caldirola regresó a Chile junto a su hija Luz luego de dejar Qatar, donde se había instalado hace apenas unas semanas con Luis "Mago" Jiménez. Su sorpresiva salida ocurre en medio de versiones sobre una fuerte discusión y una supuesta infidelidad que involucraría a Coté López.

La modelo española confirmó su regreso durante la noche de este miércoles al compartir una fotografía desde el avión. En la imagen aparece el detalle del vuelo desde Madrid hacia Santiago y una particular nota que recibió de parte de la tripulación.

"Cada día es una nueva oportunidad para mostrarle tu bella sonrisa al mundo. Sigue brillando siempre. Que llegues bien a casa", se lee en el mensaje.

Gala acompañó la fotografía con una breve frase que rápidamente llamó la atención: "Nunca me arrepentiré de ser una buena persona".

El inesperado regreso desde Qatar

El viaje de vuelta se produce apenas semanas después de que Gala y Jiménez comenzaran una nueva etapa juntos en Qatar. La española había llegado al país a fines de julio junto a la hija que tiene con Mauricio Isla, con la idea de permanecer allí durante un tiempo y compartir con su pareja.

El plan, sin embargo, habría cambiado. La periodista Cecilia Gutiérrez señaló que Gala habría protagonizado una fuerte discusión con Jiménez y que también se habrían producido roces con Coté López.

La empresaria había viajado a Qatar el 10 de agosto para dejar a Jesús, uno de los hijos que tiene con Jiménez, con su padre. Incluso, Gala había comentado la publicación en que López mostraba su viaje con un "¡Buen viaje! Ahora sí que sí!".

Posteriormente, comenzaron a circular versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad de Luis Jiménez con su expareja. Esta versión fue planteada por la periodista Paula Escobar, quien aseguró que habría conversado con personas cercanas a la situación.

"Ahora ya corroboré con el círculo, con mucha gente, es que habría habido una infidelidad de Luis con Coté López y que ella le habría contado esto a Gala Caldirola", afirmó.

Escobar agregó que esta situación habría provocado que Gala adelantara su regreso a Chile, pues originalmente tenía previsto volver en diciembre.

El mensaje de Mauricio Pinilla

En medio de las versiones sobre el quiebre apareció también Mauricio Pinilla, quien tuvo una relación con Gala en 2023.

El exfutbolista reaccionó a una publicación de Suro Solar, mánager y amigo de la española, quien compartió una fotografía de Gala junto a su hija y escribió un extenso mensaje de apoyo.

"Acá está tu casita", señaló Solar, quien posteriormente agregó: "Lamentablemente a la gente buena real le pasan cosas que no deberían pasarle y tú no te mereces nada de lo que te hicieron".

El mánager también aseguró que buscaría "desenmascarar a quien tenga que hacerlo" y cerró el mensaje con una advertencia relacionada con Gala y su hija.

Fue en esa publicación donde Pinilla dejó un breve comentario: "Esa mujer se merece solo cosas lindas".

La frase generó rápidamente reacciones entre los usuarios, principalmente por la historia que ambos comparten. Sin embargo, el mensaje no confirma que exista actualmente una relación entre ellos ni un nuevo acercamiento sentimental.

Por el momento, Luis Jiménez y Coté López no han confirmado públicamente la supuesta infidelidad que circula en torno a ellos. Tampoco existe confirmación de una reconciliación entre Gala y Mauricio Pinilla. Lo concreto es que la modelo dejó Qatar junto a su hija y ya hizo pública su primera reacción tras los rumores: "Nunca me arrepentiré de ser una buena persona".

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