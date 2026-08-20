Gala publica sentido mensaje tras infidelidad de "Mago" Jiménez y muestra anillo de compromiso: "No hay perdón que repare el daño"

20 ag. 2026 - 10:20 hrs.

Gala Caldirola usó sus redes sociales para desahogarse en medio del escándalo que ha protagonizado tras su ruptura con Luis "Mago" Jiménez, quien recientemente confirmó haberle sido infiel con su expareja, Coté López.

La española escribió un sentido mensaje junto a dos fotografías: en una se le ve con Jiménez mostrando un anillo que él le había regalado, y en la otra se ve ese mismo anillo con un pequeño papel que dice: "¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo?".

"No hay perdón que repare el daño cuando ya está hecho"

"Otra mujer se hubiera quedado. Sería más fácil ocultarlo, perdonarlo y no pasar por todo esto que, además, públicamente se siente humillante", comenzó señalando Caldirola en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Gala aseguró haber elegido "ser ese tipo de mujer que sí se atreve a darse el lugar que se merece".

"Tú puedes, solo toma tus cosas, date el valor a ti misma que mereces y márchate de ese lugar al que realmente no perteneces, porque no hay perdón que repare el daño cuando ya está hecho. Y nunca te arrepientas de ser una buena persona", finalizó.

Sus palabras recibieron una gran cantidad de mensajes de apoyo. Algunas de sus amigas comentaron la publicación, como Yuli Cagna, quien escribió: "Siempre con vos. Te amo", y Oriana Marzoli: "La mejor decisión".

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"Engañé a una persona que amo profundamente"

Otro que decidió hablar públicamente fue Luis "Mago" Jiménez, quien rompió en silencio y asumió públicamente haberle sido infiel a Gala con Coté López. "Quiero asumir públicamente algo de lo que soy completamente responsable", declaró en Instagram.

Luego reconoció la infidelidad y el impacto que tuvo en su pareja: "Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente. No tengo excusas ni quiero justificar lo que hice".

Jiménez también admitió que sus decisiones terminaron provocando un dolor que, según sus propias palabras, "nunca debió venir de mí".

En su publicación, además, quiso despejar las dudas sobre la mujer con quien fue infiel, aludiendo claramente a Coté López: "No estoy enamorado de ella y tampoco tengo ningún sentimiento romántico hacia ella".

El exfutbolista fue todavía más tajante respecto de la posibilidad de una relación entre ambos: "No existe ni existirá una relación sentimental entre nosotros. Esa posibilidad está completamente descartada”.

Sobre el vínculo actual con la madre de sus hijos, explicó: "Hoy tampoco existe una relación personal entre nosotros". Según señaló, cualquier contacto será únicamente por motivos relacionados con sus hijos.

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