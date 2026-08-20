Felipe "Chico" Camus confirma separación de su esposa y ella arremete: "Él tomó la decisión de abandonarnos, estoy muy dolida"

20 ag. 2026 - 12:38 hrs.

Felipe "Chico" Camus confirmó el fin de su matrimonio con la boliviana Fiorella Zamora, relación de la que nació un hijo que hoy tiene poco más de un año.

El exintegrante de Calle 7, quien posteriormente continuó su carrera en Bolivia, se casó con Zamora a comienzos de 2023 y alcanzaron a estar juntos como matrimonio cerca de tres años y medio.

Según informó LUN, el propio Camus salió a aclarar la situación luego de que comenzaran a circular rumores sobre un posible quiebre.

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"Mi vida privada no tiene por qué ser tema de nadie"

En un video publicado en Instagram, el chileno se mostró molesto y aseguró: "Quiero decir algo para que de una vez por todas dejen de jo... con este tema".

"Con Fiorella terminamos nuestra relación hace meses y actualmente estoy viviendo en otro lugar. Aunque ya no somos pareja, sigo muy presente, obviamente, cumpliendo mi rol de padre. Una cosa no tiene que ver con la otra", afirmó.

"No voy a dar mayores explicaciones ni detalles porque mi vida privada no tiene por qué ser tema de nadie, es mi vida", agregó.

Camus también respondió a quienes lo han acusado de infidelidad: "Me empe... que algunas personas se sientan con el derecho de apuntarme con el dedito, llamarme infiel y decir cosas que son mentira (...) No voy a hablar más del tema y les pido respeto".

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"Él tomó la decisión, de un día a otro, de abandonarnos"

Tras sus declaraciones, Fiorella entregó su propia versión a un medio boliviano: "Él tomó la decisión, de un día a otro, de irse, de abandonarnos. Es muy difícil y estoy muy dolida".

Luego, en su cuenta de Instagram escribió: "Yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomó Felipe, porque siento que todo problema se puede solucionar por la familia. No quiero que, por defenderme, terminen atacándolo, insultándolo o llenándolo de odio".

Y aunque reconoció que está intentando sanar y seguir adelante, expresó que Camus "siempre va a ser el papá de mi hijo y eso nunca va a cambiar. De corazón, espero que siga siendo un gran papá, porque Matías no tiene ninguna culpa de las decisiones que tomamos los adultos".

"No quiero venganza, no quiero odio. No quiero que esto se convierta en una guerra. (...) Y aunque no comparta las decisiones que él tomó, no quiero que nadie lo destruya por mí", cerró.