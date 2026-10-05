"Histórico": Tiktoker encuentra el auto de "El Chino" a más de dos meses del polémico rescate en Cajón del Maipo

05 oct. 2026 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

A más de dos meses del polémico operativo en el Cajón del Maipo para rescatar a dos parvularias y a un hombre llamado Manuel Orellana, apodado como "El Chino", un creador de contenido encontró el automóvil en que el grupo llegó hasta las Termas de Valle de Colina.

Se trata de un vehículo marca Jetour que permanece abandonado desde el rescate del 23 de julio, cuando el grupo pudo volver a encontrarse con su familia tras pasar seis días aislados en un refugio cordillerano del Cajón del Maipo debido a una intensa nevazón por un sistema frontal.

¿Cómo está el vehículo actualmente?

La cuenta de Tiktok de José Luis Corrales, quien suele compartir contenido de la alta montaña, subió imágenes donde se aprecia el automóvil desbarrancado en medio de la ruta.

"Ahí está el auto, lo encontramos", celebra el hombre mientras conduce una camioneta por la zona. "Hoy día lo despejaron", asegura.

Sigue avanzando unos metros, para detenerse al lado del Jetour y observarlo más de cerca. "Histórico", expresó.

Huevo frito al lado del auto de "El Chino"

Si bien en las imágenes se aprecia el automóvil rodeado de nieve, hace un poco más de una semana estaba hundido en el hielo.

Así lo mostraba otro video que el mismo usuario subió el 26 de septiembre, en el cual se preparó un huevo frito al lado del vehículo.

"La etapa de venir a hacerse un huevito frito, al lado del auto del chino, no hay que saltársela", exclamó el creador de contenido.