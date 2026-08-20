"Ella me dijo que...": Pamela Díaz revela por qué su "amiga" Coté López viajó a Catar antes de la bullada infidelidad a Gala

20 ag. 2026 - 18:05 hrs.

La infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola con su exmujer Coté López ha sido el comidillo de todos los programas de la farándula criolla. La polémica, además de jugosa, no para de crecer, ya que cada vez se conocen más detalles de lo sucedido.

Si durante la mañana de este jueves fue el propio exfutbolista quien reconoció los hechos, sumado a los dichos de su madre en contra de López y los descargos de la propia Gala, ahora fue Pamela Díaz quien reveló por qué su "amiga" Coté viajó a Catar.

Según declaró "La Fiera" en el vodcast previo a su programa en Canal 13, ella sabía todo desde "hace una semana", agregando que "yo le advertí a mi amiga Coté López, pero no hacen caso".

"Ella me dijo que..."

En cuanto a la infidelidad, Pamela dijo que no le llegó la información desde Coté, sino que "me enteré de otra forma y se lo tuve que preguntar a mi amiga".

"Me enteré sobre todo esto, lamentablemente", dijo posteriormente al descartar que Gala haya descubierto "en el acto" a Jiménez con su exmujer.

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Tras esto, la conversación derivó en por qué Coté López viajó a Catar, algo que según ella nunca entendió: "¿Por qué iba la Coté a dejar al cabezón chico (su hijo con Jiménez)?".

"Yo a ella le dije: Pero, amiga, ¿para qué vas a ir? Ella me dijo que fue Luis el que insistió, por seguridad, aparte de que Jesús (su hijo) también se lo pidió y por eso lo fue a dejar", reveló sobre el motivo del viaje que terminó en una infidelidad.

"De pobre no tiene nada"

Luego de la revelación, Pamela explicó que su amiga ya se encuentra en Chile, pero que no le ha contestado. "La Coté lo pasa mal con estos temas", dijo.

Finalmente, Pamela sostuvo que Gala "de pobre no tiene nada" y que "si te vas y dejas todo, tienes que estar segura de la persona con que estás, porque tienes hijos. Sorry, esa es mi posición como madre que crió a tres hijos sola".

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