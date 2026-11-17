17 nov. 2026 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

El acceso a la vivienda propia continúa siendo uno de los principales desafíos para los jóvenes en Chile, especialmente por las dificultades para reunir el ahorro necesario para el pie de una propiedad.

En ese escenario, Banco Santander anunció una nueva apuesta para competir en el segmento hipotecario: la denominada “Súper Hipoteca Joven”, un producto diseñado para personas de hasta 35 años que buscan financiar la compra de una vivienda.

La iniciativa fue presentada este martes 17 de noviembre y contempla financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad, además de plazos de pago que pueden extenderse hasta 40 años.

Según explicó la entidad bancaria, la propuesta busca facilitar el acceso a una primera vivienda y permitir que los jóvenes puedan compatibilizar el pago de un dividendo con otros objetivos financieros.

¿Cómo funciona la nueva hipoteca joven de Santander?

La nueva alternativa hipotecaria incorpora tres características principales que buscan facilitar el financiamiento de una propiedad:

Hasta 90% de financiamiento: Permite cubrir hasta nueve décimos del valor de la vivienda, reduciendo el ahorro inicial que debe reunir el comprador.

Permite cubrir hasta nueve décimos del valor de la vivienda, reduciendo el ahorro inicial que debe reunir el comprador. Plazos de hasta 40 años: Permite distribuir el pago del crédito durante un período más extenso y acceder a dividendos mensuales más bajos.

Tasa mixta a cinco años: Contempla una modalidad de financiamiento con esta alternativa de tasa.

El producto considera viviendas desde UF 6.000, según las condiciones informadas por la entidad.

Al respecto, Sebastián Atria, gerente hipotecario de Banco Santander, explicó que la iniciativa busca entregar alternativas más convenientes para quienes están comenzando su vida financiera.

"Sabemos que para muchos jóvenes acceder a una vivienda propia puede parecer lejano, especialmente cuando deben equilibrar distintas prioridades financieras. Por eso, con Súper Hipoteca Joven buscamos ofrecer una alternativa que les permita acceder a dividendos más convenientes gracias a plazos de hasta 40 años, haciendo más alcanzable el sueño de la casa propia", señaló en declaraciones que reprodujo Diario Financiero.

La competencia de los bancos por los créditos hipotecarios

El lanzamiento se produce en medio de una mayor competencia entre las instituciones financieras por captar clientes en el mercado hipotecario chileno.

Según consignó el medio citado anteriormente en un análisis sobre el escenario de los créditos hipotecarios, los bancos han comenzado a desplegar distintas estrategias para facilitar el acceso a la vivienda, incluyendo financiamiento de hasta el 90% del valor de una propiedad, mayores plazos de pago y alternativas de tasas.

En ese contexto, Santander busca diferenciarse con un producto enfocado directamente en el segmento joven, que enfrenta dificultades para reunir el pie y asumir compromisos financieros de largo plazo.