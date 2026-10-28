"Nunca digas nunca": Fernanda Hansen aborda un posible regreso a la televisión y recuerda su salida de la pantalla

28 oct. 2026 - 01:00 hrs.

La periodista Fernanda Hansen se refirió a la posibilidad de regresar a la televisión con un rol estable, luego de varios años alejada de la pantalla. En una conversación televisiva, la comunicadora recordó cómo vivió su salida de los medios y reconoció que, con el paso del tiempo, su percepción sobre esa etapa ha cambiado.

Consultada sobre la opción de volver a la TV, Hansen no cerró completamente la puerta a esa posibilidad. “Nunca digas nunca”, respondió, aunque recordó que hubo un período en el que la idea de regresar estaba lejos de sus planes.

Fernanda Hansen recordó su salida de la televisión

Uno de los puntos que abordó la periodista fue la manera en que terminó su etapa en televisión, una experiencia que, según explicó, marcó su relación con ese medio.

“Mi salida de la tele no fue muy agradable, fue muy violenta”, recordó Hansen en un programa de Zona Latina, aludiendo a las circunstancias que la llevaron a tomar distancia de la pantalla.

La comunicadora también señaló que, cuando ese episodio volvió a instalarse en la conversación pública desde el ámbito de la farándula, se reforzó su decisión de mantenerse alejada de ese mundo.

“Yo cerré la puerta por dentro y por fuera”, expresó al recordar la postura que adoptó en ese momento, cuando no quería volver a involucrarse en ese entorno.

El paso del tiempo y su actual relación con la TV

Sin embargo, la periodista reconoció que su sentir ha cambiado desde entonces. A diferencia de lo que experimentaba años atrás, hoy enfrenta esos recuerdos con mayor serenidad, luego de que transcurriera un tiempo considerable desde su salida.

“Ya estoy más tranquila”, aseguró, dando cuenta de una disposición distinta frente a una eventual vuelta a la televisión.

Aunque sus declaraciones no confirman un regreso ni la existencia de algún proyecto concreto, Hansen dejó abierta la posibilidad de volver a la pantalla en el futuro. Por ahora, la comunicadora se desempeña como divulgadora de mindfulness y meditación, con foco en el bienestar emocional y su aplicación en la vida cotidiana.

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