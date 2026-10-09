Muere Humberto Ahumada, "Tito Norte", reconocido periodista y Premio Nacional de Periodismo Deportivo

09 oct. 2026 - 20:13 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Nacional de Deportes (IND) lamentó el fallecimiento de Humberto Ahumada, conocido como “Tito Norte”, destacado periodista deportivo y Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

A través de un mensaje, el organismo recordó además su trayectoria como exfuncionario del IND y su vínculo con dos de sus grandes pasiones: el periodismo y el básquetbol.

Desde el instituto también destacaron su activa participación en el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, asegurando que dejó una huella en el periodismo deportivo nacional y en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir con él.

"Descansa en paz, querido Tito"

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Humberto Ahumada, nuestro querido ‘Tito Norte’”, expresó el IND.

La institución extendió sus condolencias a la familia, amistades y cercanos del periodista, a quienes acompañó en este difícil momento.

“Descansa en paz, querido Tito. Tu pasión por el deporte y tu legado permanecerán siempre entre nosotros”, cerró el organismo.