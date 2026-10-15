Luto en el deporte chileno: Muere a los 40 años destacada atleta de fisicoculturismo

15 oct. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

El deporte chileno enfrenta una triste noticia tras confirmarse el fallecimiento de Marianne von Gierke, destacada atleta nacional de fisicoculturismo, quien murió a los 40 años. La deportista y abogada logró posicionarse en el circuito internacional y representar a Chile en algunas de las competencias más importantes de esta disciplina.

La noticia fue confirmada por la National Physique Committee (NPC) y difundida a través de las redes sociales de NPC Worldwide-IFBB Professional League de Chile, organización que dedicó un mensaje de despedida a la atleta, destacando su trayectoria, pasión y compromiso con el culturismo.

Uno de los hitos más recientes de su carrera había sido su regreso al Olympia, considerado uno de los escenarios más prestigiosos del fisicoculturismo mundial. Allí obtuvo el decimotercer lugar en la categoría Women’s Physique, consolidando su presencia entre las competidoras de nivel internacional.

El legado de Marianne von Gierke en el fisicoculturismo

A lo largo de su trayectoria, Marianne von Gierke se convirtió en una de las representantes chilenas de esta disciplina en el extranjero. Su participación en torneos internacionales reflejó años de preparación, constancia y dedicación a un deporte que exige un alto nivel de compromiso físico y mental.

Entre sus logros también figura el título obtenido en el certamen mundial Rising Phoenix, antecedente que reforzó su posición en el circuito competitivo.

Su carrera estuvo marcada por el desafío de medirse con atletas de distintos países y mantenerse vigente en una disciplina altamente exigente.

La despedida de la organización deportiva

A través de sus redes sociales, NPC Worldwide-IFBB Professional League de Chile lamentó la muerte de la deportista y destacó el impacto que dejó en el fisicoculturismo nacional.

“Con enorme tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Marianne von Gierke, atleta chilena IFBB Pro Women’s Physique”, señaló la organización en su mensaje.

En la publicación también resaltó su calidad humana y su pasión por el deporte, afirmando que su sonrisa y su legado permanecerán en la memoria de quienes compartieron con ella dentro de la disciplina.

Su reciente regreso al Olympia

Uno de los últimos hitos deportivos de von Gierke fue su participación en el Olympia, donde consiguió el decimotercer puesto en Women’s Physique. La competencia reúne a exponentes de alto nivel y representa uno de los principales escenarios para quienes buscan destacar en el fisicoculturismo profesional.

Su regreso a este campeonato constituyó un nuevo capítulo en su recorrido deportivo, marcado por la perseverancia y la búsqueda de nuevos desafíos.

Hasta el momento, no se han informado públicamente las causas de su fallecimiento.