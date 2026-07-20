Fallece Kevin Keegan, antigua leyenda del Liverpool y de Inglaterra

20 jul. 2026 - 10:56 hrs.

El exfutbolista inglés Kevin Keegan, doble Balón de Oro en 1978 y 1979, ha fallecido víctima de un cáncer a los 75 años, anunció el lunes su familia.

Uno de los mejores atacantes de su generación, Keegan ganó la Copa de Europa con el Liverpool en 1977, además de tres campeonatos de Inglaterra. También representó en 63 ocasiones a los Three Lions, entre 1972 y 1982.

"Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años", anunció la familia del exfutbolista en un comunicado.