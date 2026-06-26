Vacaciones de invierno: Revisa los descuentos y promociones para ir al cine

26 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Las vacaciones de invierno ya comenzaron para miles de estudiantes en Chile, convirtiéndose en una de las épocas favoritas para disfrutar de panoramas familiares.

Entre ellos, ir al cine sigue siendo una de las alternativas más populares, especialmente con los estrenos infantiles y familiares que llegan durante estas semanas.

Sin embargo, el valor de las entradas puede representar un gasto importante para muchas familias. Por ello, distintas cadenas de cine, y bancos mantienen promociones que permiten acceder a descuentos de hasta un 50%, entradas 2x1 e incluso tickets gratuitos.

A continuación, revisa algunas de las principales ofertas disponibles para estas vacaciones de invierno:

Entradas dobles gratis para afiliados a Caja Los Andes

Una de las promociones más atractivas corresponde al Día del Cine de Caja Los Andes, beneficio que permite a sus afiliados obtener entradas dobles gratuitas para funciones 2D.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben canjear un código a través de la aplicación de Caja Los Andes y utilizarlo en las cadenas Cinemark y Cinépolis.

Promociones 2x1 en distintas cadenas

Varias empresas mantienen convenios que permiten acceder a entradas dobles pagando solo una.

Entre ellas destacan:

Cinépolis: 2x1 todos los martes .

. Cinemark y Banco Falabella : beneficio 2x1 de lunes a miércoles.

: beneficio 2x1 de lunes a miércoles. WOM : entradas 2x1 canjeables desde la aplicación de la compañía.

: entradas 2x1 canjeables desde la aplicación de la compañía. Itaú: promoción 2x1 en entradas VIP todos los miércoles en Cinépolis.

Descuentos de hasta un 40% y entradas rebajadas

Además de las promociones dobles, existen descuentos directos sobre el valor de las entradas.

Los afiliados a Caja Los Andes pueden acceder a tickets desde los $3.300 en Cinemark, mientras que los afiliados a Caja 18 cuentan con rebajas especiales en Cineplanet, Cinépolis y Cinemark al presentar su credencial.

Por su parte, clientes de Banco de Chile pueden acceder a descuentos de hasta un 40% en entradas, dependiendo de las condiciones vigentes de la promoción.

Tickets desde $3.600 para afiliados a La Araucana

Otra alternativa disponible durante estas vacaciones corresponde a los beneficios de la Caja de Compensación La Araucana.

Los afiliados pueden acceder a entradas 2D desde los $3.600, con disponibilidad durante cualquier día de la semana, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan asistir al cine en horarios más flexibles.

Antes de comprar, se recomienda revisar las condiciones específicas de cada promoción, ya que algunas requieren canje previo, uso de aplicaciones móviles o medios de pago determinados.