Portugal y Cristiano Ronaldo decepcionan en su estreno en el Mundial 2026 ante Congo

17 jun. 2026 - 15:42 hrs.

La esperada presentación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 estuvo lejos de cumplir las expectativas. Con una actuación discreta de su máxima estrella, Portugal apenas rescató un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo en su debut en la cita planetaria disputada este miércoles en Houston.

La selección de Portugal parecía encaminarse a un estreno tranquilo cuando Joao Neves abrió la cuenta a los 6 minutos con un certero cabezazo. Sin embargo, el conjunto africano reaccionó, tomó el control de varios pasajes del encuentro y encontró la igualdad gracias a Yoane Wissa a los 45+5', quien marcó el primer gol de República Democrática del Congo en la historia de los Mundiales.

Cristiano Ronaldo fue controlado durante todo el partido

Todas las miradas estaban puestas en Cristiano Ronaldo, pero el delantero portugués tuvo una jornada para el olvido. Bien marcado por la defensa congoleña, el capitán luso encontró pocos espacios, participó poco en el juego ofensivo y nunca logró convertirse en el factor desequilibrante que esperaba su selección.

La falta de conexión entre CR7 y sus compañeros quedó en evidencia durante gran parte del compromiso. Bruno Fernandes tampoco logró imponer su talento en el mediocampo y Joao Neves, tras anotar el tempranero gol, perdió protagonismo con el paso de los minutos.

Las tropas lusas mostraron problemas para generar juego asociado, cometieron errores en la salida y nunca encontraron la fórmula para superar el orden defensivo de los africanos.

República Democrática del Congo sorprende y hace historia

Mientras Portugal acumulaba dudas, República Democrática del Congo exhibió una propuesta dinámica y efectiva. El conjunto dirigido por Sébastien Desabre apostó por un juego vertical, colectivo y veloz que complicó permanentemente a los europeos.

Los "Leopardos" aprovecharon cada oportunidad y fueron creciendo con el correr del partido hasta conseguir un empate que celebraron como una victoria.

El resultado deja a Portugal bajo presión de cara a la segunda fecha del Grupo K, donde enfrentará a Uzbekistán el próximo 23 de junio nuevamente en Houston.

Por su parte, República Democrática del Congo viajará a Guadalajara para medirse ante Colombia, con la confianza en alza tras conseguir un histórico punto frente a uno de los favoritos del torneo.