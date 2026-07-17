Camión queda atrapado bajo el agua en paso bajo nivel de San Bernardo: "Estamos colapsados completamente"

17 jul. 2026 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

La comuna de San Bernardo enfrenta una situación crítica debido a las intensas lluvias que han generado anegamientos en varios puntos, especialmente en el paso bajo nivel de avenida Colón.

De hecho, un camión quedó atrapado por fallas técnicas antes del anegamiento, y la municipalidad ha desplegado camiones estanque y motobombas para retirar el agua acumulada.

El alcalde de la comuna, Christopher White, informó que hay 42 puntos críticos, con cinco que amenazan con inundar viviendas, por lo que el principal objetivo es evitar el ingreso de agua a las casas.

"No muy buenas tardes. Estamos colapsados completamente. Este nivel de agua puede entrar a las casas que están en el sector. Y esto se repite en cinco puntos más", dijo a Meganoticias.

"Se ha solicitado a la comunidad evitar salir de sus hogares si no es urgente, para facilitar el trabajo de las cuadrillas. La seguridad municipal está presente para controlar el área y permitir el despeje cuando la lluvia disminuya", cerró el edil.

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