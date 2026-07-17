Llueve intensamente en Santiago: Vecinos de Maipú denuncian falta de ayuda cerca del Canal Santa Marta

17 jul. 2026 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

El intenso sistema frontal volvió a poner en alerta a los vecinos cercanos al canal Santa Marta, en la comuna de Maipú, luego de que el aumento del caudal comenzara a provocar anegamientos en sectores residenciales ubicados a pocos metros del cauce. En calles paralelas a Camino a Melipilla, residentes advirtieron que el agua empezó a ingresar a algunas viviendas y solicitaron apoyo de las autoridades.

Ciudadanos de los sectores Glorias Navales, Suecia, Europa y Croacia señalaron que la situación genera preocupación, especialmente porque aseguran que el canal no había alcanzado un nivel similar en los últimos años.

Además, apuntaron a la acumulación de residuos y restos de material asociados a trabajos realizados en el lugar como factores que podrían dificultar el normal funcionamiento del cauce. Si bien desde el municipio se han ejecutado labores de limpieza, los residentes aseguran que estas se han concentrado principalmente en los puntos más visibles del canal.

“Hace años, como unos 20 años, esto se salió en un momento porque no teníamos conectores. Ahora tenemos los conectores, pero si te das cuenta, los conectores están devolviendo el agua y hace que pueda entrar a los primeros pisos”, explicó Alejandra Donaire, dirigenta vecinal del sector.

La mujer agregó que habían advertido previamente sobre el riesgo. “Pedimos a las autoridades que vengan a traernos sacos de arena para poder tapar este sector antes de que inunde a los vecinos. Hemos avisado y enviado videos por todos lados y todavía no llegan”, afirmó.

Desde las viviendas afectadas, otros residentes también expresaron su preocupación por el ingreso del agua. Norma Ríos, vecina de calle Croacia, aseguró que la situación ya estaba afectando su domicilio y pidió ayuda para evitar mayores daños.

Mientras tanto, equipos continúan monitoreando el comportamiento del canal Santa Marta, uno de los puntos históricamente críticos de la Región Metropolitana durante los sistemas frontales.

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