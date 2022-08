Joven embarazada pide un sándwich por delivery y encuentra un cuchillo afilado en el pan

24 ag. 2022 - 06:15 hrs.

Nerice Moyse, una joven embarazada de 21 años, pudo haber contado otra historia. Antes del primer mordisco, se dio cuenta que el pan que pidió a Subway tenía un cuchillo filoso oculto.

Quiso satisfacer su antojo de comerse el sándwich de atún de la cadena de restaurantes de comida rápida. Así que hizo el pedido que le llegó a su casa en Gorelston, en el condado de Suffolk, Inglaterra, Reino Unido, informó Daily Mail.

Su boca pudo sufrir graves heridas o quedar destrozada al intentar comer el pan con el cuchillo dentro. Afortunadamente, al recibir la comida, quitó cuidadosamente el envoltorio, levantó una de las mitades del “submarino” y descubrió la afilada sorpresa oculta entre el papel y el pan.

En ese momento, Nerice estaba con su novio Harley Gildroy. "Simplemente lo abrí y dije 'espera, ¿qué?'. Ambos nos sentamos en estado de shock”, reseñó Great Yarmouth Mercury.

Agregó: “Mi compañero llamó a Subway en Gorleston High Street y preguntó '¿has perdido uno de tus cuchillos amarillos?' ¿Hablas en serio? ¿De verdad?'”.

"No hubo disculpas” por el sándwich de Subway

Una semana después, Nerice contó lo sucedido el 7 de agosto con el sándwich de Subway exigiendo una disculpa a la franquicia. En su cuenta de la red social Facebook, publicó un video y varias fotos del pan y el cuchillo dentado.

La joven de 17 semanas de embarazo no pudo evitar pensar en el peligro que habría representado esto para un menor: “Imagínense si un niño pequeño o un adolescente lo hubiera encontrado. Me alegro de que me haya llegado a mí (...) Entiendo que todos tienen un mal día, pero debes tener mucho cuidado cuando trabajas en un entorno como ese".

Subway le respondió en Instagram, aseguró que hablarían con el restaurante de Gorelston y que la contactarían dentro de los tres días. "No hubo disculpas. Todavía tengo el cuchillo aquí", afirmó la afectada.

Sin embargo, un vocero de la cadena de restaurantes aseguró que la franquicia intentó contactar a Moyse en cuatro oportunidades, sin obtener respuesta. También afirmó que le habían ofrecido disculpas por el incidente del cuchillo en el sándwich de Subway.

“Desde que se nos llamó la atención sobre el incidente, lo hemos investigado a fondo y el equipo se disculpó con el cliente inmediatamente una vez informado. Desde entonces, el franquiciado se ha puesto en contacto con el cliente nuevamente para resolver el problema", dijo un vocero de la compañía al Daily Mail.