"Soy celiaca": su novio compra pan de miga para la cena y ella amenaza con serle infiel

28 abr. 2022 - 09:00 hrs.

Viral se volvió una joven llamada Lucía Abelleira luego de contar una anécdota con su novio. El hombre le trajo pan de miga para cenar, sin embargo, no recordó que su novia padecía de intolerancia al gluten, lo que causó su sorpresa.

"Medio fav y lo gorreo"

Fue a través de la red social Twitter que la mujer, proveniente de Buenos Aires, Argentina contó este divertido hecho que, en cosa de horas, acumuló más de 20 mil me gusta.

“Novio entró feliz a casa y me dijo: ‘Amor, traje sándwiches de miga de (jamón) crudo para que comamos’. Pensé que era una chiste. Sirvió en la mesa y se olvidó que soy celíaca. Medio fav y lo gorreo”, escribió la mujer de 36 años en su cuenta de Twitter.

Esto desató las risas entre los cibernautas, quienes aseguraron que su novio lo hizo de “buena onda”, mientras que otros la criticaron, por lo que Lucía aclaró inmediatamente que el mensaje fue en tono irónico.

Pensó que era una broma

En entrevista con TN, la mujer contó que en aquella ocasión justo él había salido a comprarle algo a su hija Valentina.

Por ello, cuando regresó, le contó que había comprado pan para comer: “Cuando volvió me comentó que había comprado de crudo y queso para que comamos todos”, dijo ella, lo que causó extrañeza.

“Pensé que me estaba haciendo un chiste y no le contesté. Soy celíaca hace un año y él es el que más me cuida para que ningún alimento me contamine”, contó.

“Me fui a la habitación a hacer unas cosas, me llamó a la mesa y otra vez supuse que me estaba cargando. Cuando me acerqué vi que estaban los sándwiches sobre la mesa. Le pregunté cómo iba a comer eso si soy celíaca. Parece que se enamoró del jamón crudo”, continuó, entre risas.

Un año con el diagnóstico

Lucía se enteró de que era celiaca durante la pandemia del coronavirus: “A principios del segundo año empecé a tener problemas gastrointestinales, de piel, estaba muy inflamada. El médico de mi hija nos hizo un estudio a las dos y ahí salió todo. Justamente el 24 de abril se cumplió un año del diagnóstico”.

Es por ello que no perdió oportunidad para contar este hecho con su novio en twitter, pero que jamás imaginó la repercusión que tendría en la red social del pajarito azul.