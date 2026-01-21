En esta fecha volverá a subir el sueldo mínimo en Chile

21 en. 2026 - 19:00 hrs.

A pesar de que recientemente hubo un aumento en el sueldo mínimo de Chile, ya hay fecha tentativa para la próxima alza del ingreso base.

La última modificación salarial se hizo efectiva el pasado 1 de enero y agregó $10.000, ubicando el monto en $539.000 para trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 años.

También hubo incrementos para los trabajadores menores de 18 y mayores de 65 años, quienes comenzaron a recibir $7.460 adicionales, llegando a un monto de $402.082.

¿Cuándo volverá a subir el sueldo mínimo en Chile?

Se estima que el sueldo mínimo tendrá ajustes nuevamente en el mes de mayo, de acuerdo a la información difundida a través de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

“A más tardar en el mes de abril de 2026, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar”, indicó el artículo 7 de la ley 21.751.

Agregó que esta norma tiene como objeto que comience a regir del día 1 de mayo de 2026, y consultará para su elaboración las sugerencias del Consejo Superior Laboral.

Alzas continuadas

El incremento que entró en vigor en Año Nuevo completa un ciclo alcista del salario mínimo en Chile. Durante la gestión del presidente Gabriel Boric, el sueldo subió de $350.000 vigentes en mayo de 2022, hasta los $549.000 que recién comenzaron a pagarse.

Según el portal de Hacienda, todos los aumentos se realizaron en acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Todo sobre Sueldo mínimo