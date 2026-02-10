Armada emite nuevo aviso de marejadas para casi todo el país: Revisa cuándo se registrarán

10 feb. 2026 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso de marejadas en las costas del país, las que se registrarán en varias regiones de la zona norte, centro y sur durante los próximos días.

¿Cuándo y dónde se registrarán las marejadas?

De acuerdo al organismo, el evento se presentará desde este miércoles 11 de febrero hasta el viernes 13 mismo mes, originado por un sistema frontal. Tanto los días de inicio como de término variarán dependiendo de la zona.

En total, serán 14 regiones las que se verán afectadas: Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Marejadas por sistema frontal desde el sur

El Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de fragata Carlos Gaete Mundaca, explicó que debido a un sistema frontal que afectará a la zona sur del país se esperan "marejadas con dirección del suroeste a contar del día miércoles 11 de febrero en nuestro litoral".

Este fenómeno afectará "desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección", agregó la autoridad.

Se estima que el mayor desarrollo de este evento se presente durante las horas de pleamar, entre las 19:00 y 22:00 horas como marea primaria y entre las 07:00 y 10:00 horas como pleamar secundaria.

Las marejadas por zona y hora de condición más intensa

Golfo de Penas a Golfo de Arauco:

Miércoles 11 de febrero (AM) al jueves 12 de febrero

20:00 a 22:00 hrs. (marea alta).

08:00 a 10:00 hrs. (marea alta).

Golfo de Arauco a Coquimbo:

Miércoles 11 de febrero (PM) al jueves 12 de febrero

19:00 a 21:00 hrs. (marea alta).

07:00 a 09:00 hrs. (marea alta).

Coquimbo a Arica:

Jueves 12 de febrero (AM) al viernes 13 de febrero

19:00 a 21:00 hrs. (marea alta).

07:00 a 09:00 hrs. (marea alta).

Archipiélago de Juan Fernández:

Miércoles 11 de febrero (PM) al jueves 12 de febrero

20:00 a 21:00 hrs. (marea alta).

08:00 a 09:00 hrs. (marea alta).

Se hace llamado a la precaución

La autoridad marítima hizo un llamado a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas y evitar el tránsito por sectores rocosos.

Además, se recomienda no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.