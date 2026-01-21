Raquel Argandoña por ayuda de Naya Fácil a damnificados: "A ella uno le tiene confianza porque no se va a robar las cosas"

21 en. 2026 - 13:11 hrs.

Durante la emergencia de los incendios forestales en la zona centro-sur del país, diversos actores del mundo del espectáculo han llegado a ayudar para remover escombros y entregar kits de emergencia y de alimentación.

Una de las influencers que llegó fue Naya Fácil, quien durante estos días ha repartido mercadería y materiales para limpiar las zonas afectadas por el incendio.

Es a raíz de esto que Raquel Argandoña, durante la emisión de su programa de TV, elogió a la influencer por la gestión en la ayuda enviada e hizo una dura reflexión.

"A ella uno le tiene confianza porque no se va a robar las cosas"

La apodada "quintrala" criticó a las autoridades, porque explicó que si ayuda en algo, no confía en que llegue a quienes lo necesitan, y dio un ejemplo de la situación.

"No queremos ayudar y que (esto) tenga que ver nada con el gobierno. ¿Por qué? Porque nos recordamos lo que pasó en Viña, que la ayuda nunca llegó", señaló.

Fue debido a esto que el rostro de TV se sinceró y apoyó la ayuda gestionada por Naya Fácil, al igual que sus compañeros de panel.

"Entonces unos amigos me dicen: 'Oye, pero si la Naya Fácil va a salir con cuatro camiones'. Qué ganas de ayudarle. O sea, a ella uno le tiene confianza, porque sabe que no se va a robar las cosas... A lo que hemos llegado".