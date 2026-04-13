Mujer casi mata a su sobrina de 7 años al agredirla con golpes de pie y puño: Quedó en prisión preventiva por homicidio frustrado

13 abr. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur logró la prisión preventiva para una mujer que fue imputada por el "homicidio frustrado" de su sobrina de 7 años, a quien casi mata con golpes de pies, puño y otros elementos en enero de este año en el sector sur de Santiago.

Prisión preventiva para mujer que casi mata a su sobrina

De acuerdo al comisario Carlos Lobos de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI, el día de ayer se concretó la "detención de una mujer chilena mayor de edad, por su autoría en el delito de homicidio frustrado y abuso sexual agravado en contra de una menor de 7 años de edad".

"Los hechos se remontan al 20 de enero del año en curso, cuando en horas de la mañana la víctima ingresa a dependencias del Hospital Sótero del Río, presentando fracturas de diversa data en diferentes partes del cuerpo, además de una hemorragia intracraneal", agregó el detective.

Según explicó el fiscal Juan Cheuquiante, en dicha ocasión, la imputada "procedió a agredirla con golpes de pie y puño en diferentes partes de su cuerpo, como también con otros elementos de distinta embergadura".

La brutal agresión provocó "el traslado inmediato de la menor a un centro asistencial, donde, gracias a la atención médica oportuna, lograron salvarle la vida, realizando en ese momento también la denuncia de este hecho".

A raíz del hecho, el Ministerio Público emanó una orden de investigar a la BH Sur del PDI, quienes pudieron "reunir antecedentes suficientes que permitieron gestionar la respectiva orden de detención en contra de la mujer chilena de 25 años sin antecedentes, quien era la tutora de la menor de edad".

La mujer fue detenida durante el fin de semana en un domicilio de la comuna de El Bosque y fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su respectivo control de detención.

El fiscal Cheuquiante señaló que gracias a los "antecedentes recopilados en esta investigación", en la audiencia de este lunes "se logró la prisión preventiva de esta imputada".

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