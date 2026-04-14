Detienen a hombre acusado de asesinar a adulta mayor que le había dado trabajo en Quinta Normal

14 abr. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Tras varios días prófugo, finalmente fue detenido el principal sospechoso de un violento robo con homicidio ocurrido en la comuna de Quinta Normal. El procedimiento fue realizado por Carabineros durante la tarde del lunes en Melipilla.

El imputado fue identificado como Victor Thiany, ciudadano haitiano de 27 años, quien era intensamente buscado por su presunta participación en el crimen de una mujer adulta mayor. De acuerdo con los antecedentes, el sujeto pasará este martes a control de detención.

Víctima fue encontrada por sus hijas al interior de su domicilio

El caso se remonta al pasado 2 de abril, cuando se descubrió el delito que afectó a María Leonor Valdevenito, de 65 años. La mujer fue hallada sin vida en su domicilio, luego de que sus hijas acudieran al lugar y detectaran señales de violencia, incluyendo la puerta de acceso forzada.

Según información preliminar, la víctima presentaba signos de asfixia y golpes al momento de ser encontrada. Además, se constató el robo de diversas pertenencias, entre ellas ropa que comercializaba y el furgón que utilizaba para su trabajo, lo que incluso quedó registrado en cámaras de seguridad del sector.

De inmediato, el principal sospechoso fue Thiany, quien días antes había sido contratado por la mujer para trabajar con ella vendiendo ropa en un persa. Además, ella le había dado alojamiento.

Tras el hecho, Carabineros desplegó un operativo de búsqueda para dar con su paradero, difundiendo un afiche en el que se advertía que "representa un alto peligro para la seguridad pública", solicitando además la colaboración de la ciudadanía para su captura.