"Jauría juvenil" siembra temor en usuarios de buses RED en barrio Franklin: Se suben a las micros y roban a pasajeros

14 abr. 2026 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de jóvenes mantiene en alerta a vecinos y usuarios del transporte público en el sector del barrio Franklin, en la comuna de Santiago, debido a una seguidilla de robos que afectan principalmente a pasajeros de buses del sistema RED y a peatones.

Se "toman" paraderos, suben a las micros y roban artículos de valor a pasajeros

De acuerdo con denuncias y registros audiovisuales, los delincuentes, quienes son menores de edad, operan en grupos de cinco o seis integrantes, utilizando un modus operandi coordinado.

Se ubican en paraderos concurridos, abordan los buses y, tras avanzar algunas cuadras, identifican a sus víctimas para sustraer celulares, billeteras y otras pertenencias. Luego descienden rápidamente y huyen por calles aledañas.

Los hechos no se limitan al interior de los buses. También se han reportado asaltos a peatones y automovilistas, especialmente cuando estos circulan con las ventanas abiertas. En algunos casos, los delincuentes rodean a las víctimas y las intimidan con armas cortopunzantes.

Vecinos aseguran que estos delitos ocurren principalmente durante la tarde y noche, coincidiendo con el horario de mayor flujo de personas. Además, acusan que, pese a reiteradas detenciones, los involucrados vuelven rápidamente a las calles, lo que atribuyen a su condición de menores de edad.

La situación ha provocado cambios en las rutinas de quienes frecuentan el sector. Algunos optan por no portar objetos de valor o evitar transitar en determinados horarios, mientras que otros exigen mayor presencia policial y medidas más estrictas.

"Es una realidad bastante triste"

Autoridades locales reconocen la complejidad del problema y apuntan a la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones, además de impulsar cambios que permitan enfrentar de mejor manera este tipo de delitos.

Asimismo, recalcan la importancia de realizar denuncias para focalizar los esfuerzos de seguridad. "Es bastante triste la realidad de este sector. Un sector que ya está siendo estigmatizado por este tipo de delincuencia", señaló a Mucho Gusto el concejal de Santiago, Juan Mena.

"Tenemos una cadena multinacional con un local nuevo que se está instalando; tenemos un mall que se está instalando y que espera abrir sus puertas este año; y tenemos un colegio... todos han sido víctimas de esta delincuencia", agregó.

La autoridad lamentó que estos delitos sean cometidos por menores de edad, quienes "quedan impunes rápidamente. Carabineros finalmente hace la pega, pero la justicia de nuestro país no está actuando de una manera preventiva para poder condenar estos hechos".