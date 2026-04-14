Incautan 14 autos de lujo a banda que robaba vehículos en malls: Podrían estar ligados a más de 200 delitos

14 abr. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de Carabineros permitió desarticular una banda criminal dedicada al robo, clonación y venta de vehículos, logrando la detención de seis personas y la incautación de 14 automóviles de alta gama, además de dinero en efectivo, armas y joyas.

El procedimiento fue desarrollado por el Departamento SEBV tras cerca de un año de investigación en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Robos en centros comerciales: Así operaba la banda

De acuerdo a los antecedentes, el grupo delictual actuaba principalmente en estacionamientos de centros comerciales, donde sustraían vehículos utilizando herramientas para vulnerar sistemas de seguridad.

Para evitar ser detectados, los delincuentes utilizaban una técnica clave: salir pegados a otros autos en los pórticos de pago, impidiendo que las cámaras registraran la patente.

Tras el robo, los vehículos eran clonados —es decir, se adulteraban sus documentos y características— para luego ser vendidos en el mercado informal, generando ganancias millonarias.

Con el dinero compraban autos de lujo

Pero el hallazgo más llamativo del operativo fue el destino del dinero obtenido. Según la investigación, la banda utilizaba las ganancias ilícitas para adquirir vehículos de alta gama de forma aparentemente legal.

Se trata de 14 automóviles —y una motocicleta— avaluados en más de $30 a $40 millones cada uno, los que estaban inscritos a nombre de los propios integrantes de la organización.

“Son 14 vehículos, donde en su mayoría estos estaban a nombre de los blancos en investigación y que habían sido adquiridos producto de ganancias ilícitas”, señalaron desde Carabineros.

Además, uno de los vehículos incautados mantenía encargo vigente por robo desde 2023.

Armas, dinero y joyas: la evidencia incautada

Durante el procedimiento también se decomisaron armas de fuego, herramientas utilizadas para cometer los delitos, joyas y cerca de $8 millones en efectivo.

Según explicó personal policial, la organización tenía roles definidos: algunos integrantes se encargaban de robar los autos, otros del blanqueamiento y clonación, y otros de la comercialización.

Desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte advirtieron que la magnitud de la banda podría ser mucho mayor.

“Creemos que podemos estar en presencia de una banda que ha participado en no menos de 200 delitos de robo en los últimos años”, indicó Francisco Jacir.

Los seis detenidos —todos adultos chilenos y varios con antecedentes penales— serán formalizados por delitos como robo de vehículos, receptación, clonación, porte de armas y eventual lavado de activos.