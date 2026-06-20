Por aumento de influenza en el país: Ministerio de Salud habilita buscador de vacunatorios abiertos los fines de semana
¿Qué pasó?
El Ministerio de Salud de Chile ha habilitado un buscador digital para que la población pueda encontrar centros de vacunación contra la influenza y otros virus respiratorios en todo el país.
A través de mevacuno.gob.cl o minsal.cl se puede acceder al detalle de más de 1.600 recintos a nivel nacional –incluyendo los puntos habilitados en malls, ferias y supermercados– para facilitar la inmunización los días sábado y domingo.
La vacunación es especialmente recomendada para grupos de riesgo como mayores de 60 años, niños menores de 5 años y personas con enfermedades crónicas.Ir a la siguiente nota
Cabe mencionar que la vacuna no evita enfermarse, pero sí previene complicaciones graves y hospitalizaciones.
Además, se informó que la vacuna contra el virus sincicial ha contribuido a que no se registren muertes infantiles por esta causa desde 2023.
La campaña de vacunación avanza con más de 7.7 millones de dosis administradas, y se invita a la población a mantener sus esquemas de vacunación al día para evitar complicaciones mayores durante la temporada invernal.
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