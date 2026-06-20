Por aumento de influenza en el país: Ministerio de Salud habilita buscador de vacunatorios abiertos los fines de semana

20 jun. 2026 - 09:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud de Chile ha habilitado un buscador digital para que la población pueda encontrar centros de vacunación contra la influenza y otros virus respiratorios en todo el país.

A través de mevacuno.gob.cl o minsal.cl se puede acceder al detalle de más de 1.600 recintos a nivel nacional –incluyendo los puntos habilitados en malls, ferias y supermercados– para facilitar la inmunización los días sábado y domingo.

La vacunación es especialmente recomendada para grupos de riesgo como mayores de 60 años, niños menores de 5 años y personas con enfermedades crónicas.

Cabe mencionar que la vacuna no evita enfermarse, pero sí previene complicaciones graves y hospitalizaciones.

Además, se informó que la vacuna contra el virus sincicial ha contribuido a que no se registren muertes infantiles por esta causa desde 2023.

La campaña de vacunación avanza con más de 7.7 millones de dosis administradas, y se invita a la población a mantener sus esquemas de vacunación al día para evitar complicaciones mayores durante la temporada invernal.

Todo sobre Vacuna en Chile