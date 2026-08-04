"Tornado saltarín": Direción Meteorológica confirma las características del fenómeno ocurrido en la región de Ñuble

04 ag. 2026 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que el fenómeno registrado el pasado lunes 27 de julio en la provincia del Diguillín, región de Ñuble, correspondió a un tornado que presentó características de "tornado saltarín" (skipping tornado), debido a que mantuvo un contacto intermitente con el suelo durante su desplazamiento.

La conclusión forma parte del informe técnico preliminar elaborado por especialistas de la DMC, quienes realizaron inspecciones en terreno entre el 29 y el 30 de julio en las comunas de Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio y El Carmen, con el objetivo de confirmar la naturaleza del evento, reconstruir su trayectoria y determinar su intensidad.

Según el documento, el tornado se desarrolló entre las 13:33 y las 14:10 horas aproximadamente, desplazándose en dirección noroeste-sureste. El análisis de los daños, junto con testimonios y registros fotográficos y audiovisuales, permitió corroborar que el fenómeno dejó un rastro discontinuo de afectaciones, precisamente por su comportamiento de tornado saltarín, que alternó períodos de contacto y separación del suelo.

Tornado fue clasificado como EF1

La DMC además clasificó el evento como EF1 en la Escala Fujita Mejorada, lo que corresponde a vientos estimados entre 138 y 177 kilómetros por hora. Entre los principales daños observados se encuentran árboles de pino quebrados o desarraigados, destrucción de bodegas y galpones de materiales ligeros, además del volcamiento de un sistema de riego agrícola.

El organismo precisó que no se registraron colapsos de viviendas de material sólido ni vehículos levantados por el viento, antecedentes que respaldan la clasificación otorgada al fenómeno.

En sus conclusiones, la Dirección Meteorológica advirtió que este episodio evidencia el potencial destructivo que pueden alcanzar estos fenómenos incluso cuando presentan una intensidad moderada, y destacó la importancia de seguir fortaleciendo el monitoreo, el pronóstico especializado y los sistemas de alerta temprana para enfrentar eventos de rápida evolución.

¿Cómo fue el tornado que afectó a Ñuble?

El fenómeno fue registrado durante la tarde del 27 de julio en medio del sistema frontal que afectaba a la zona centro-sur del país.

En un primer momento, videos enviados por la comunidad mostraron el embudo entre Chillán Viejo y Bulnes, mientras se registraban intensas lluvias, granizos y actividad eléctrica.

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