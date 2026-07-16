Plataformas de apuestas que se inscribieron para pagar IVA: Revisa cuáles son

16 jul. 2026 - 15:31 hrs.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que 25 plataformas de apuestas online se inscribieron para declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Chile, luego de la entrada en vigencia de una nueva resolución que endurece el control sobre estos servicios digitales.

La medida busca que las empresas extranjeras que ofrecen apuestas y juegos de azar por internet cumplan con sus obligaciones tributarias. En tanto, aquellas que no se registraron enfrentarán un nuevo mecanismo de cobro del impuesto.

¿Qué plataformas ya se inscribieron para pagar IVA?

Mediante la Resolución Exenta N° 94, el SII informó que entre el 14 y el 15 de julio un total de 25 plataformas se acogieron al régimen simplificado para declarar y pagar el IVA por los servicios digitales que prestan en Chile.

Entre las empresas que regularizaron su situación se encuentran operadores asociados a reconocidas plataformas como:

Betano .

. Betway.

1XBET.

Betsson .

. Jugabet .

. Estelarbet.

Poker en Chile.

Juega en Línea Chile.

Coolbet, entre otras.

Ahora, el organismo revisará los antecedentes entregados por estas compañías para verificar que las declaraciones y el pago del IVA coincidan con las operaciones realizadas en el país.

¿Qué pasará con las plataformas que no se inscribieron?

El SII también confirmó que 10 plataformas de apuestas online no realizaron el proceso de inscripción.

En estos casos, comenzará a aplicarse el mecanismo denominado cambio de sujeto del IVA, mediante el cual serán los operadores de medios de pago —como bancos y emisores de tarjetas— quienes deberán retener automáticamente el 19% de IVA en cada transacción realizada por los usuarios y enterarlo al Fisco.

Las plataformas que quedaron sujetas a esta medida son:

Bet365.

PokerStars.

GGPoker.

Betcris.

LeoVegas.

Roobet.

Stars.

1win.com.

Electraworks.

TheLotter.

¿Por qué el SII implementó esta medida?

Según explicó el organismo, la decisión busca fortalecer la fiscalización de los servicios digitales prestados desde el extranjero y asegurar que las plataformas de apuestas cumplan con el pago del IVA en Chile.

La subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, señaló que la información obtenida permitirá monitorear el correcto cumplimiento tributario mediante procesos automatizados.

"Con la información que estamos recibiendo, podremos monitorear la inscripción y controlar el correcto pago de este impuesto por parte de estas plataformas", indicó la autoridad.

El SII precisó que continuará utilizando la información entregada por los operadores de medios de pago para verificar que las empresas declaren correctamente el IVA correspondiente a sus operaciones en Chile.

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