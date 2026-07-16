Paulina Nin tuvo que acudir de urgencia a hospital: Esto se sabe de su estado de salud

16 jul. 2026 - 16:14 hrs.

La animadora Paulina Nin de Cardona generó preocupación luego de ser trasladada de urgencia a un centro asistencial debido a un fuerte cuadro de salud que la obligó a ausentarse de sus compromisos laborales.

La comunicadora sufrió un ataque de cólicos renales, lo que provocó intensos dolores mientras se encontraba en su parcela en la comuna de Paine. Su estado fue revelado por el periodista Luis Sandoval y posteriormente confirmado por su entorno cercano.

Debió ser trasladada de urgencia a un hospital

Según se informó, Paulina Nin comenzó a sentir "terribles" dolores producto del cuadro renal, por lo que una vecina acudió en su ayuda y la trasladó hasta un Cesfam de Paine.

Sin embargo, debido a la intensidad del malestar, los médicos determinaron derivarla al Hospital de Buin, donde recibió atención especializada.

La situación también explicó su ausencia en TVN, donde desempeña sus labores y participa habitualmente.

Confirman cómo evoluciona su estado de salud

Horas después de que se conociera la noticia, Óscar Olea, amigo y mánager de la animadora, entregó una actualización sobre su estado de salud.

"Ella ahora está descansando, está en su casa, está con reposo. Yo hoy me preocupé y le hablé porque no la vi en el programa y me contó lo que le sucedió ayer", señaló.

Además, agregó un mensaje alentador sobre su recuperación: "Así que ahora se está cuidando, está en su casita y esperemos que pronto esté 2.0 de vuelta en las pantallas".

De acuerdo con la información entregada por su entorno, Paulina Nin ya recibió el alta médica y continúa recuperándose en su domicilio, donde permanecerá en reposo mientras evoluciona del episodio de cólicos renales.

La noticia generó numerosas muestras de apoyo en redes sociales, donde seguidores y colegas le enviaron mensajes deseándole una pronta recuperación.

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