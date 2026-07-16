Expresidente Lagos reapareció en homenaje de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: Inauguraron sala en su honor

16 jul. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Ricardo Lagos Escobar reapareció públicamente para participar en la inauguración de la Sala de Seminarios que lleva su nombre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, casa de estudios donde desarrolló gran parte de su trayectoria académica.

La ceremonia contó con la presencia de su esposa, Luisa Durán, sus hijos, entre ellos el exsenador Ricardo Lagos Weber, además de sus nietos y otros familiares. También asistieron autoridades universitarias, excolaboradores, figuras políticas, profesores, estudiantes y funcionarios.

La trayectoria académica del exPresidente Lagos

Durante la actividad, el decano Pablo Ruiz-Tagle repasó el vínculo de Lagos con la Facultad desde sus años como estudiante: "Primero, fue delegado de curso; luego delegado del Centro de Alumnos de Derecho a la Fech; en 1957 fue presidente del Grupo Universitario Radical de la Escuela de Derecho y en 1958 fue elegido presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho".

También destacó la carrera académica y pública del exmandatario, recordando que fue profesor de la Facultad, secretario general de la Universidad de Chile y que, tras el golpe de Estado de 1973, fue exonerado junto a otros docentes antes de continuar su trayectoria en organismos internacionales y posteriormente en la política.

Al cerrar su intervención, explicó el sentido del homenaje: "Hoy el profesor presidente Ricardo Lagos tendrá una gran sala que lleva su nombre. Esta sala se hace como un homenaje vivo a quien se ha dedicado a la vía intelectual y política de nuestra patria con el mejor sentido, con buena fe, con un sentido de justicia y que también ha entregado muchos años a la universidad y a esta Facultad".

"Quiero agradecer que me hayan honrado en esta ceremonia"

En representación de la familia, Ricardo Lagos Weber agradeció el reconocimiento y recordó parte del recorrido profesional de su padre. Al finalizar la ceremonia, fue el turno del expresidente, quien dirigió unas breves palabras.

"Quiero agradecer que me hayan honrado en esta ceremonia, que me recuerda los viejos tiempos en los que estuvimos en esta Facultad de Derecho a la cual siento que tanto le debo. Muchas gracias", expresó.

Tras ello, se realizó el tradicional corte de cinta de la nueva Sala de Seminarios Ricardo Lagos Escobar.

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