"Tenemos mucha pena": Anuncian cierre de conocido bar de Barrio Italia tras 7 años atendiendo al público

07 ag. 2026 - 10:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un balde de agua fría para los amantes de la coctelería urbana y el ambiente nocturno del sector oriente de Santiago. Tras siete años siendo uno de los puntos de reunión más concurridos de Barrio Italia, ConserBar anunció oficialmente que cerrará sus puertas de manera definitiva.

La noticia fue dada a conocer a través de un emotivo comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que el equipo del local expresó tanto su pesar como su profunda gratitud hacia la comunidad que los acompañó desde sus inicios.

En la publicación, el bar hizo un balance de su trayectoria, destacando que el verdadero valor de estos años trasciende los reconocimientos o los números. Según indicaron, la verdadera esencia del proyecto radicó en las personas: el equipo de trabajo y los miles de clientes que transformaron la barra en escenario de cumpleaños, primeras citas, reencuentros y celebraciones memorables.

"El verdadero éxito nunca estuvo solo en los cocktails"

En la red social, el local señaló que "sí... tenemos mucha pena. Pero, al mismo tiempo, sentimos una enorme gratitud. Porque si algo nos enseñó ConserBar, es que el verdadero éxito nunca estuvo solo en los cocktails, en los reconocimientos o en los números".

Pese a la nostalgia que genera la partida de este icónico rincón gastronómico en Condell 1189, en la comuna de Providencia, desde la administración señalaron que no quieren que el adiós esté marcado por la tristeza.

Por ello, transformarán todo el mes de agosto en un extenso hito de celebración para festejar sus siete años de vida antes de bajar la persiana definitivamente.

Dentro de la programación especial preparada para las próximas semanas, destacan:

Guest Bartenders : Visitas de destacados mixólogos provenientes de los mejores bares de Santiago.

: Visitas de destacados mixólogos provenientes de los mejores bares de Santiago. Miércoles de Clásicos : Jornadas dedicadas a clases de coctelería para clientes y entusiastas.

: Jornadas dedicadas a clases de coctelería para clientes y entusiastas. Secretos de la casa : Talleres para aprender a preparar los cócteles más representativos de su carta.

: Talleres para aprender a preparar los cócteles más representativos de su carta. Sorpresas y concursos: Regalos y dinámicas especiales para los asistentes durante cada jornada.

El gran evento será el sábado 15 de agosto, fecha en que se celebrará la fiesta oficial de su séptimo aniversario.

Desde ConserBar hicieron una invitación abierta a sus seguidores habituales y a todos los que alguna vez disfrutaron de su propuesta para acercarse por última vez, pedir su trago favorito y celebrar el legado de un bar que marcó época en la noche de Barrio Italia.

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