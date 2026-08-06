Habrá más de 110 expositores del mundo textil: Así puedes comprar entradas para Expo Teje 2026
- Por Meganoticias
El tejido ha vivido un renacimiento notable en los últimos años. Lo que durante un tiempo fue visto como una actividad asociada a generaciones pasadas se ha transformado en una expresión contemporánea que combina diseño, identidad y creatividad, con una comunidad creciente que abarca desde principiantes curiosos hasta artesanos y profesionales del mundo textil.
En Chile, esa comunidad tiene un punto de encuentro consolidado que cada edición convoca a más personas. La feria especializada en tejido más importante del país llega a su decimotercera versión con una propuesta que reúne expositores, talleres e invitadas nacionales e internacionales en un mismo espacio pensado para quienes comparten esta pasión.
Expo Teje 2026 reunirá a más de 110 expositores entre marcas, diseñadores, tintoreros independientes y emprendimientos ligados al mundo de las fibras, con nombres como Modista, Lanaland, Lanas Orquídea, Allpa Fibers, Dye Tales y Tienda Hilada, entre muchos otros. Un circuito amplio que permite descubrir desde las últimas tendencias hasta proyectos más especializados en técnicas y materiales.Ir a la siguiente nota
La agenda de talleres suma más de 20 instancias distribuidas en las dos jornadas, lideradas en parte por tres invitadas especiales. Susanne Sommer de Austria, Estefanía Bellico de Argentina y Josefina Vergara de Chile serán las protagonistas de algunas de las actividades más esperadas del evento, aportando miradas distintas sobre el tejido desde sus respectivas tradiciones y estilos.
"Estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Nuestra comunidad no para de crecer. Expo Teje reúne a casi diez mil personas en torno a un interés común, donde todos son bienvenidos: los que se quieren iniciar, como también los que han hecho de esto un arte o su profesión", señala Sac Opazo, tejedor y creador del evento.
Dirección y entradas
El evento se realizará el sábado 8 y domingo 9 de agosto en Centro Parque, ubicado en Av. Presidente Riesco 5330, Las Condes, en un espacio techado y calefaccionado, ideal para los días fríos de esta época del año. La información sobre los talleres disponibles puede revisarse en www.expoteje.cl.
Las entradas están disponibles en preventa a $5.000, con un valor general de $7.000 en puerta. Para niños y adultos de tercera edad, el precio es de $4.000, una consideración que hace la experiencia más accesible para distintos tipos de asistentes.
La compra de entradas se realiza a través de www.passline.cl, plataforma donde se pueden adquirir con anticipación para evitar filas y asegurar el ingreso en cualquiera de las dos jornadas del fin de semana.
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