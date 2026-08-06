Habrá más de 110 expositores del mundo textil: Así puedes comprar entradas para Expo Teje 2026

06 ag. 2026 - 08:06 hrs.

El tejido ha vivido un renacimiento notable en los últimos años. Lo que durante un tiempo fue visto como una actividad asociada a generaciones pasadas se ha transformado en una expresión contemporánea que combina diseño, identidad y creatividad, con una comunidad creciente que abarca desde principiantes curiosos hasta artesanos y profesionales del mundo textil.

En Chile, esa comunidad tiene un punto de encuentro consolidado que cada edición convoca a más personas. La feria especializada en tejido más importante del país llega a su decimotercera versión con una propuesta que reúne expositores, talleres e invitadas nacionales e internacionales en un mismo espacio pensado para quienes comparten esta pasión.

Expo Teje 2026 reunirá a más de 110 expositores entre marcas, diseñadores, tintoreros independientes y emprendimientos ligados al mundo de las fibras, con nombres como Modista, Lanaland, Lanas Orquídea, Allpa Fibers, Dye Tales y Tienda Hilada, entre muchos otros. Un circuito amplio que permite descubrir desde las últimas tendencias hasta proyectos más especializados en técnicas y materiales.

La agenda de talleres suma más de 20 instancias distribuidas en las dos jornadas, lideradas en parte por tres invitadas especiales. Susanne Sommer de Austria, Estefanía Bellico de Argentina y Josefina Vergara de Chile serán las protagonistas de algunas de las actividades más esperadas del evento, aportando miradas distintas sobre el tejido desde sus respectivas tradiciones y estilos.

"Estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Nuestra comunidad no para de crecer. Expo Teje reúne a casi diez mil personas en torno a un interés común, donde todos son bienvenidos: los que se quieren iniciar, como también los que han hecho de esto un arte o su profesión", señala Sac Opazo, tejedor y creador del evento.

Dirección y entradas

El evento se realizará el sábado 8 y domingo 9 de agosto en Centro Parque, ubicado en Av. Presidente Riesco 5330, Las Condes, en un espacio techado y calefaccionado, ideal para los días fríos de esta época del año. La información sobre los talleres disponibles puede revisarse en www.expoteje.cl.

Las entradas están disponibles en preventa a $5.000, con un valor general de $7.000 en puerta. Para niños y adultos de tercera edad, el precio es de $4.000, una consideración que hace la experiencia más accesible para distintos tipos de asistentes.

La compra de entradas se realiza a través de www.passline.cl, plataforma donde se pueden adquirir con anticipación para evitar filas y asegurar el ingreso en cualquiera de las dos jornadas del fin de semana.

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