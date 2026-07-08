Con Calvin Harris a la cabeza: Este es el line-up de Creamfields Chile 2026

07 ag. 2026 - 11:01 hrs.

Creamfields Chile anunció el esperado lineup de su edición 2026, que se realizará los días 14 y 15 de noviembre en el Club Hípico de Santiago. El festival de música electrónica reunirá a 85 artistas, de los cuales 39 son internacionales y 46 nacionales, en la que promete ser la versión más ambiciosa de su historia.

El cartel estará encabezado por figuras de primer nivel como Calvin Harris, Boris Brejcha, Charlotte de Witte, Fisher, Hardwell y Hugel. A ellos se sumará una amplia selección de exponentes nacionales e internacionales, con propuestas que abarcan desde el techno y el house hasta los sonidos más populares de la escena electrónica.

Calvin Harris vuelve a Chile

Calvin Harris llegará como uno de los principales atractivos del evento, consolidado como uno de los productores y DJs más influyentes del mundo. También destaca la presencia de Boris Brejcha, reconocido por su particular estilo musical, y Charlotte de Witte, una de las artistas más importantes del techno a nivel internacional.

El lineup se completa con Fisher, uno de los nombres más solicitados de la música electrónica actual; Hardwell, habitual protagonista de los grandes festivales; y Hugel, referente del Latin House. En total, serán más de 85 artistas los que darán vida a dos jornadas de música en vivo.

La edición 2026 también incorporará importantes novedades en infraestructura para mejorar la experiencia del público. Entre ellas destaca una nueva zona de 5.000 metros cuadrados con un anfiteatro para 3.000 personas sentadas, además de escenarios techados —excepto el Main Stage— y una ampliación de las áreas con sombra.

"Después de 20 años, sabíamos que la apuesta era ir por mucho más: tenemos un gran lineup y más comodidades para que estos dos días sean una experiencia de otro nivel", afirmó Robert Morrison, gerente general de Street Machine.

Otra de las incorporaciones será The Village, un espacio que contará con restaurantes, bares exclusivos y una vista privilegiada hacia el escenario principal. Además, incluirá un deck de dos niveles destinado a las nuevas categorías Sky Lounge y Diamond Lounge.

Entradas

Quienes deseen asegurar su asistencia ya pueden adquirir los últimos Weekend Tickets disponibles para las dos jornadas del festival. Las entradas se encuentran a la venta a través del sistema Puntoticket y permiten acceder a uno de los eventos de música electrónica más importantes del país.

Para conocer el lineup completo, revisar las novedades de esta edición y acceder a la compra de entradas, los organizadores invitan a visitar el sitio oficial de Creamfields Chile, donde también se encuentra toda la información sobre las distintas categorías de tickets disponibles.

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