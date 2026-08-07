Gobierno confirma corredores de transporte público en el Gran Concepción, pero cambio en el financiamiento abre nuevas dudas

07 ag. 2026 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno dio un giro en uno de los proyectos de infraestructura más esperados del Gran Concepción. Después de poner en duda su continuidad, confirmó que los corredores de transporte público sí se construirán, aunque bajo una modalidad distinta.

El cambio desde el sistema de concesiones al financiamiento con recursos públicos, sin embargo, abrió un nuevo foco de cuestionamientos entre alcaldes, parlamentarios y el gobernador regional, quienes pusieron en duda que los plazos puedan cumplirse.

Con ese escenario, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, llegó hasta Concepción para reunirse con autoridades de la región y explicar cómo se ejecutará el proyecto de 23,5 kilómetros de corredores para el transporte público en Penco, Talcahuano y Coronel-San Pedro de la Paz.

¿Qué explicó el Gobierno sobre el cambio de financiamiento?

Durante la reunión, el biministro aseguró que el cambio solo afecta la forma en que se financiará la iniciativa y no su diseño, plazos o beneficios para la zona.

"El compromiso del gobierno es cumplir con los plazos y los estándares de la obra que espera la ciudadanía. El diseño del proyecto se mantiene exactamente igual, es decir los beneficios sociales son exactamente los mismos, los plazos de ejecución también son los mismos, al igual que los efectos en la generación de empleo durante su etapa de construcción con un peak de cerca de 7.000 personas trabajando", afirmó Louis de Grange.

"Lo que cambió es el mecanismo de financiamiento, porque consideramos que para este tipo de infraestructura, los equipos del Ministerio de Obras Públicas, como ya lo han demostrado, por ejemplo en el Puente Chacao, tienen grandes ventajas para el Estado y permiten avanzar siendo responsables con los recursos de todos los chilenos", sostuvo.

Además, aseguró que la decisión fue trabajada junto a otras carteras y con el Presidente José Antonio Kast. "Este es un análisis que hemos realizado como gobierno, por supuesto que el Presidente José Antonio Kast ha estado muy involucrado en esto, hemos trabajado de forma coordinada con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Hacienda y tanto los presupuestos, como los equipos técnicos, están comprometidos y damos garantía de que los plazos se mantienen respecto a las distintas etapas".

Según detalló el ministro, el calendario tampoco cambia: los estudios de ingeniería seguirán previstos para 2027 y 2028, mientras que las obras comenzarán posteriormente para que los corredores entren en funcionamiento hacia fines de 2031.

Alcaldes insisten en mantener el sistema de concesiones

Sin embargo, las autoridades comunales reiteraron que el modelo de concesiones ofrecía mayores garantías para concretar la iniciativa.

El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, pidió que la decisión sea revisada por el Ejecutivo. "Lo que estamos pidiendo es que el Ministerio de Hacienda, de Interior y el Presidente tomen una decisión porque no podemos aguantar que nos cambien las reglas del juego a última hora", manifestó.

El alcalde de Lota, Jaime Vásquez, reconoció que abandonó la reunión con "más dudas que certezas" y sostuvo que el camino correcto era mantener el mecanismo originalmente considerado.

En la misma línea, el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, cuestionó tanto el nuevo sistema como los plazos comprometidos para ejecutar las obras. "Toda la experiencia indica que la obra pública cuesta un 74% más que la de concesiones", afirmó. También criticó que durante la reunión no se entregaran fundamentos legales, logísticos y técnicos que permitan asegurar que el cronograma podrá cumplirse.

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, valoró que el Ejecutivo ratificara la continuidad del proyecto, aunque advirtió que todavía existen aspectos pendientes. "No está resuelto, pero hay un compromiso de que se ejecutará". Además, indicó que dentro de un mes esperan conocer "cuándo se licita y de dónde saldrán los recursos".

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, también planteó sus inquietudes y reconoció que le llamó la atención la diferencia de costos entre ambos modelos de financiamiento, por lo que espera que las dudas sean aclaradas en una próxima reunión.