Nuevo robot de cocina se suma al mercado nacional: ¿Cuál es su precio?

19 may. 2026 - 15:26 hrs.

La cocina moderna ha ido incorporando tecnología de formas que hace algunos años parecían impensables. Los robots de cocina son uno de los ejemplos más claros de este cambio, ya que permiten ahorrar tiempo, reducir el esfuerzo físico y experimentar con recetas que antes parecían demasiado complicadas para el día a día.

Contar con un asistente de cocina multifuncional en casa cambia la forma en que se planifica la alimentación. Desde preparar una sopa hasta hornear, picar, batir o cocinar al vapor, estas máquinas concentran en un solo aparato lo que antes requería varios utensilios y mucho más tiempo frente a los fogones.

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El nuevo robot de cocina

En ese contexto llega Robert, un robot de cocina diseñado para quienes buscan simplificar sus preparaciones sin sacrificar el resultado final. Su jarra de acero inoxidable tiene una capacidad de 4,5 litros, lo que permite cocinar para hasta ocho personas, convirtiéndolo en una opción ideal tanto para familias numerosas como para quienes disfrutan recibir invitados en casa.

Una de sus características más destacadas es su rango de temperatura, que va desde los 37°C hasta los 160°C. Esto permite trabajar desde preparaciones delicadas, como fermentaciones o recetas que requieren calor suave, hasta cocciones de mayor exigencia. Además, cuenta con la función de dorar, algo que no todos los robots del mercado incluyen.

Robert también puede procesar hasta un kilo de carne, lo que amplía considerablemente las posibilidades en la cocina. Sus 14 funciones integradas incluyen mezclado, batido, corte, cocción y vapor, entre otras, y viene acompañado de una completa gama de accesorios como cuchillas, paleta mezcladora, batidor, espátula, canastas para vapor, rallador y cortador.

Para quienes les cuesta medir ingredientes con precisión, el robot incorpora una balanza integrada que permite pesar directamente en el recipiente. Un detalle que parece pequeño pero que en la práctica hace que cocinar sea bastante más ordenado y preciso.

La experiencia digital también está bien resuelta. La pantalla touch de 25,4 cm es intuitiva y fácil de usar, y a través de la app Cookmix, disponible con conectividad WiFi, los usuarios pueden acceder a más de 200 recetas gratuitas. Desde platos cotidianos hasta preparaciones más elaboradas, el contenido disponible está pensado para sacarle el máximo partido al equipo.

FDV complementa la propuesta con Kitchen Service Center, que ofrece repuestos, asesoría técnica, capacitación y recomendaciones de uso. Además, la compra incluye una clase para aprender a usar el robot desde el primer día, lo que es una ventaja real para quienes no están familiarizados con este tipo de tecnología.

¿Cuánto cuesta?

Robert se encuentra disponible en tiendas Kitchen Center a lo largo de todo Chile y también en el sitio web kitchencenter.cl. Su precio es de $999.990, un valor que considera todo lo que incluye el equipo, sus accesorios y los servicios adicionales que acompañan la compra.

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