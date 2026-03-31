"Eres enfermo de narcisista": Américo responde a duro comentario que recibió en redes

31 mar. 2026 - 12:45 hrs.

A casi dos meses del polémico quiebre amoroso de Yamila Reyna y Américo, que incluso enfrenta una denuncia formal por violencia intrafamiliar, el cantante chileno lanzó una íntima reflexión en redes sociales.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el artista aseguró que "hoy me libero de manera definitiva del pasado que me entristece".

Una frase que dejó comentarios divididos en su cuenta: mientras algunos lo apoyaron, otros lo cuestionaron con dureza. Incluso, Américo le respondió a una seguidora que lo criticó.

"Eres enfermo de narcisista"

Entre los múltiples comentarios, una de sus seguidoras escribió: "Un amor de verdad no se deja, se cuida para que no sufras. Lo que tú sentías era calentura, eres enfermo de narcisista, mírate al espejo".

Un comentario que Américo no dejó pasar: "Wow... todo bien con usted señora?", le respondió el autodenominado rey de la cumbia.

La reflexión de Américo

En la publicación, el cantante aseguró que había llegado "el día de soltar todo lo que tengo en mis manos, en mi alma, en mi mente y en mi corazón. Aprovechar mis silencios, mis espacios y recomenzar ese romance que tuve conmigo mismo hace un tiempo atrás... y que por las magias de la vida postergué".

"Hoy me libero de manera definitiva del pasado que me entristece, para vivir un presente lleno de esperanza, sin pensar y sentir la ansiedad de un futuro que no quiero saber qué es lo que me trae. Hoy solo quiero vivir", añadió.

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