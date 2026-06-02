"Me ha dado un mareo": Chileno intentó vender a Ibai un vinilo autografiado de Michael Jackson a un exorbitante precio

02 jun. 2026 - 18:42 hrs.

Un chileno llegó lleno de ilusiones hasta la casa de empeños que abrió el streamer español Ibai Llanos. Con un vinilo enmarcado en sus manos esperaba ganar miles de euros, pero terminó con los bolsillos vacíos y con el disco de vuelta en su casa.

Un tajante "no" le dio el creador de contenido debido al exorbitante precio que buscaba obtener Gonzalo con la venta del single "The Wall", el cual estaba enmarcado, junto a dos fotografías y un certificado de autenticidad.

Ibai abrió la casa de empeños para grabar videos de las negociaciones. Si concreta un acuerdo, la idea es regalar el objeto a uno de sus suscriptores.

El vinilo que intentó vender el chileno a Ibai

"Traigo una reliquia", anuncia Gonzalo al llegar a la casa de empeño. "Mira, este es un single de Michael Jackson, que está autografiado por él. Y dos fotografías originales del negativo. Estas fotografías son de Steve Peel, un fotógrafo inglés", sostuvo, afirmando que la firma que estaba en el disco era un autógrafo real del "Rey del Pop".

"Esto yo lo compré en Las Vegas", contó. "Lo estoy vendiendo porque ya ha pasado mucho tiempo. Ya tengo dos hijos grandes y quizás está estorbando un poco".

¿A cuánto quería vender el vinilo?

El chileno recordó que compró en 2006 el vinilo a 300 dólares (267.000 pesos aproximadamente). Pero a su juicio, ahora vale mucho más.

"Lo que pasa es que ha subido de valor, pero en esa época estaba en decadencia Michael Jackson... Después falleció y ahí las cosas cambiaron", aseguró.

Antes de decir cuánto quería por el objeto, intentó añadir valor señalando que "fue firmado a una fan afuera de la casa de Michael Jackson".

Finalmente, entregó el valor: 20 mil euros (20.700.000 pesos aproximadamente). "Déjame sentar, que me ha dado un mareo", exclamó Ibai al escuchar la cifra, luego le preguntó si creía que eso valía el disco.

"Hoy en día sí, hace un año atrás quizás no. Por lo de la película...", sostuvo Gonzalo.

¿Cuál era el valor del vinilo?

Tras escuchar al chileno, Ibai fue a conversar con expertos: los dueños de la casa de empeño Pawn Shop Madrid. "A lo mejor me dan más. A lo mejor dice 'Oye, tiene más valor que lo que estás diciendo'", dijo Gonzalo con esperanza, mientras esperaba.

Sin embargo, Ignacio, uno de los expertos, explicó que "cosas como estas se venden en tiendas en Las Vegas, por 300 dólares, por 500, por 1.200 tope". Luego buscó y encontró el single de "Moonwalker", también autografiado, por un valor de 623 euros.

"Una vez que falleció Michael Jackson, en ese periodo de un mes a un año, las cosas se dispararon. Esto vale tope $800 euros, o quizás ponerle $1.000".

Además, agregó que "el certificado este (de autentificación) no es una casa de certificados muy prestigiosa. Entonces eso te dice algo".

"Es un producto para ponerlo en $900 euros, y no puedes pagar más de $500", agregó.

La decepción de Gonzalo

Tras conocer todos estos antecedentes, Ibai se acercó a Gonzalo y le dijo: "Creo que no vamos a tener acuerdo, porque creo que estamos muy lejos de poder llegar a uno".

De todos modos, permitió que el chileno compartiera su correo por si otra persona estaba interesada: frasxoka@gmail.com.

"Yo esperaba el dinero hoy, pero va a ser un poco difícil. Va a tener que esperar. Bueno, a lo mejor va a haber alguien que me va a ofrecer algo más por esto", manifestó.

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