Detienen a rapero D4vd por conexión con asesinato de adolescente

17 abr. 2026 - 00:45 hrs.

¿Qué pasó?

El astro emergente del rap D4vd fue arrestado en conexión con el asesinato de una adolescente cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en el maletero de un carro a nombre del artista, informó la policía este jueves.

Cabe recordar que en 2025 visitaría Chile por el Lollapalooza, pero luego de que se abriera la investigación en su contra desapareció del line up.

¿Qué se sabe de la detención de D4vd?

La policía de Los Ángeles detalló que arrestó al músico, cuyo verdadero nombre es David Burke, "por el asesinato de Celeste Rivas".

El rapero, de 21 años y residente de Los Ángeles, permanecerá "detenido sin derecho a fianza".

La Fiscalía de Los Ángeles dijo a la AFP en un comunicado estar al tanto del arresto. "Se espera que el caso sea presentado ante la División de Delitos Mayores, momento en el cual los fiscales revisarán los hechos y las pruebas para determinar si existe evidencia suficiente para presentar cargos".

Agregó que espera tener una actualización del caso el lunes "una vez que se haya tomado una decisión sobre la presentación de cargos".

El crimen de Celeste Rivas

El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado descuartizado y en estado de descomposición en el maletero de un Tesla registrado a nombre de D4vd el 8 de septiembre del año pasado, un día antes de que ella cumpliera 15 años.

La policía acudió a un depósito de carros en Hollywood tras quejas de los vecinos que reportaron un olor pútrido en el lugar.

En ese momento, el departamento forense precisó que el cuerpo podría haber pasado un largo período de tiempo dentro del vehículo.

La causa de la muerte está bajo investigación.

Rivas Hernández fue reportada como desaparecida cuando tenía 13 años en el condado de Riverside, en el sureste de Los Ángeles.

En esa época, el artista estaba en la recta final de una gira mundial que fue interrumpida abruptamente en medio de la conmoción por el caso.