EXCLUSIVO| Jeannette Vega presenta denuncia en Contraloría por designación de director subrogante del Hospital de San Antonio

29 abr. 2026 - 17:54 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra Jeannette Vega, confirmó a Meganoticias que presentó una denuncia en Contraloría en medio de la controversia por su nombramiento como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la cual terminó con la desvinculación de la directora Loreto Maturana.

La acción apunta a la presunta ilegalidad del nombramiento del director subrogante, Christian Smith Gaete. Además, no descartó presentar acciones legales, tal como ya lo hizo Maturana.

¿Qué dijo Vega?

Sobre las acciones legales, señaló que "estoy viendo el tema, pero lo que sí te puedo contar es que presenté una denuncia a Contraloría, por una razón que tiene que ver con proteger al hospital. Cuando el señor Castro designa a un subrogante designa a un médico que es del Servicio de Salud, y eso es ilegal, porque hay una ley, la 18.834, en que el jefe de servicio puede alterar el orden de subrogación pero en casos muy contados, y no lo puede alterar si es que hay personal del mismo hospital que cumpla los requisitos".

"Por otra parte, tenemos otros temas, cuando él manda la resolución es una resolución que tiene errores. Pero fundamentalmente es ilegal la subrogación que él define", agregó.

Vega sentenció que "en la práctica lo que está haciendo el señor Castro es intervenir el hospital poniendo a una persona que trabaja con él a cargo del hospital... Los hospitales en este país son autogestionados, por lo tanto en la práctica se está interviniendo la gestión del Hospital de San Antonio por la vía de poner un director que legalmente no cumple con los requisitos".

Medidas preventivas de protección

La exministra confirmó que con esta denuncia solicitó medidas preventivas de protección, lo que significa que mientras Contraloría investigue el Servicio de Salud o el hospital no podrán tomar acciones en su contra.

Al ser consultada si piensa si la están intentando sacar de su cargo, respondió que "lo que a mí me queda claro es que a la directora la sacaron porque me contrató a mí, y dado que legalmente no me pueden desvincular básicamente tuvieron que ratificar. Eso es lo que yo creo".

"La razón por la que yo no renuncio es porque renunciar sería efectivamente que consiguieron lo que querían hacer. Y eso no lo puedo permitir. No puedo permitir que se ponga en riesgo un tema técnico, que una directora técnica sea sacada y que se trate de mover ese tema hacia un tema político centrado en mi persona. Por lo tanto, este es un tema que tiene que ver con la directora, con la injusticia que hicieron con ella y que están poniendo en riesgo todo un sistema", aseveró.

La salida de Maturana

Sobre el recurso de protección presentado por Maturana a raíz de su desvinculación, sostuvo que "yo confío en que los jueces del país van a hacer que la ley se cumpla... No pueden desvincular a una directora de ADP (Alta Dirección Pública) por razones políticas, porque es ilegal".

"Todo lo que he conversado, si hay alguna cosa en que todos están de acuerdo es que la gestión de la directora Maturana fue de excelencia... Cuando uno mira el hospital y conversa con la gente, los médicos (...) estaban muy contentos, por lo tanto están muy consternados con que hayan sacado a la directora", aseveró.

El polémico nombramiento de Vega

La polémica se originó luego de que Loreto Maturana, entonces directora del recinto, designara a Vega en el cargo, lo que posteriormente derivó en su salida tras una solicitud de renuncia no voluntaria por parte del Servicio de Salud de Valparaíso-San Antonio.

Desde el servicio se argumentó una pérdida de confianza y errores en la conducción, además de señalar que no fueron informados del nombramiento. Sin embargo, Maturana ha sostenido que la decisión de su salida tuvo un trasfondo político y que la contratación de Vega cumplía con criterios técnicos.

La exdirectora también ha afirmado que el servicio tenía conocimiento previo del proceso de contratación, lo que forma parte de los antecedentes que presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para impugnar su salida.