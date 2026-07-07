Así puedes obtener la credencial de persona cuidadora: Revisa los requisitos y cómo solicitarla

07 jul. 2026 - 15:00 hrs.

La credencial de persona cuidadora es un documento que permite reconocer a quienes realizan labores de cuidado no remuneradas y que se encuentran registrados como tales en el Registro Social de Hogares (RSH).

Esta identificación permite acceder a atención preferente en sucursales y oficinas de distintas instituciones públicas, como una forma de reconocer a quienes entregan asistencia permanente a personas que requieren cuidados.

¿Quiénes pueden obtener la credencial de persona cuidadora?

Pueden acceder a este documento las personas mayores de 18 años que realizan labores de cuidado sin recibir una remuneración, entregando apoyo a personas con:

Discapacidad o dependencia funcional moderada o severa.

moderada o severa. Necesidades educativas especiales permanentes que formen parte del Programa de Integración Escolar (PIE).

permanentes que formen parte del Programa de Integración Escolar (PIE). Matrícula en establecimientos de educación especial.

Asimismo, dentro del Registro Social de Hogares, las personas cuidadoras pueden ser identificadas como principales o secundarias.

La persona cuidadora principal es aquella que dedica más horas del día a las labores de apoyo y cuidado, mientras que la secundaria es quien destina una menor cantidad de tiempo a esta tarea. Una persona puede declarar hasta tres personas a las que entrega cuidados.

¿Cómo solicitar la credencial de persona cuidadora?

El trámite se realiza a través de la plataforma Ventanilla Única Social y, para iniciar la solicitud se deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página de Ventanilla Única Social (pincha aquí) y dar clic en "Iniciar sesión", donde se debe acceder con el RUT y la ClaveÚnica. Seleccionar la opción "Ir a mi Registro Social de Hogares". Dentro del registro, ingresar a la sección "Otros Datos". Elegir la opción "Cuidados". Seleccionar en "Ir a los trámites". Pulsar en "Cuidados". Y en la opción " Cuidas o alguien de tu hogar cuida de manera no remunerada a alguna persona en situación de dependencia y/o discapacidad", pulsar "Realizar el trámite". Seleccionar la persona cuidadora no remunerada y luego "Continuar" hasta completar la información solicitada.

Durante el proceso se deberá indicar si la persona corresponde a cuidadora principal o secundaria. Para que la solicitud sea exitosa, la persona que recibe cuidados debe tener declarada la situación de dependencia o discapacidad moderada o severa, invalidez o necesidad educativa especial. Para revisar más detalles del proceso de postulación, entra aquí.

¿Qué documentos se deben presentar?

Si la persona cuidadora y quien recibe los cuidados pertenecen al mismo hogar dentro del Registro Social de Hogares, se debe descargar el formulario de solicitud de complemento de cuidados, imprimirlo y firmarlo. Además, se debe adjuntar una copia de la cédula de identidad vigente de las personas que correspondan.

En caso de que la persona cuidadora y quien recibe los cuidados pertenezcan a hogares distintos, también se debe presentar una declaración jurada simple que informe esa situación.

Una vez ingresada la solicitud, será revisada por la municipalidad correspondiente. El trámite solo será aprobado si la información y documentación solicitada se encuentran completas.

¿Cómo descargar la credencial?

Luego de que la solicitud de complemento por cuidados sea aceptada, la persona podrá ingresar nuevamente a Ventanilla Única Social y descargar la credencial en formato digital.