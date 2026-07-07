Por "inestabilidad atmosférica": Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en el sur

07 jul. 2026 - 16:07 hrs.

¿Qué psó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" para zonas de tres regiones del país.

De acuerdo con el organismo, la medida, que se emitió este martes, estará vigente desde la madrugada del miércoles 8 de julio hasta la mañana de la misma jornada. Las tormentas eléctricas responden a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

¿En qué zonas podría haber tormentas elécticas?

En concreto, el aviso de la DMC es para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, zonas que también están siendo afectadas por un sistema frontal que está dejando varios mm de agua.

Imagen generada con Inteligencia Artificial

Estos son los sectores que podrían tener tormentas eléctricas:

Región de La Araucanía

Litoral.

Cordillera Costa.

Valle.

Región de Los Ríos

Litoral.

Cordillera Costa.

Región de Los Lagos

Valle.

Precordillera.

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

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