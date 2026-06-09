Encuentran subametralladora UZI extraviada por carabinero en Puerto Montt: Estaba en una zanja junto a su cargador

09 jun. 2026 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros logró recuperar una subametralladora UZI que se había perdido la semana pasada durante un procedimiento policial en Puerto Montt, región de Los Lagos.

El arma fue encontrada la noche del lunes al interior de una zanja ubicada en el sector rural de La Colonia, en Alerce, junto a su cargador y 30 cartuchos calibre 9 milímetros.

Fiscalía Militar lideró la investigación

Según informó Carabineros, el hallazgo fue realizado por personal especializado del OS9 de Puerto Montt, que trabajó en coordinación con la Fiscalía Militar de Valdivia para dar con el paradero del armamento.

El coronel Eduardo Rosales, de la Prefectura Llanquihue, destacó que "en un corto tiempo se logró esclarecer este hecho, ubicar el armamento y retirarlo de circulación".

Foto: Carabineros

Carabinero fue separado del servicio

La subametralladora había sido reportada como extraviada el pasado jueves, luego de un procedimiento policial realizado en el sector de Alerce Sur.

A raíz de ello, la justicia militar abrió una investigación y Carabineros inició un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.

El general de la Décima Zona de Carabineros, Jorge Valdivia, confirmó que el funcionario involucrado fue separado del servicio mientras se desarrolla la investigación interna. "Esto corresponde a un error personal y, por supuesto, de forma inmediata se reiteran a nivel nacional las instrucciones para el cuidado del armamento", sostuvo la autoridad policial.

Foto: Carabineros

Foto: Carabineros

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