Camión pierde carga y provoca daños en túnel de Costanera Norte

11 jun. 2026 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un camión perdió parte de su carga la mañana de este jueves en el túnel de Costanera Norte que conecta con la Ruta 5 Sur, provocando daños en la estructura del viaducto y generando problemas para el tránsito en el sector.

La situación obligó a cerrar temporalmente el ingreso al túnel mientras se evaluaban los daños. Sin embargo, durante la mañana las autoridades advirtieron que podría concretarse un nuevo cierre total debido a la magnitud del accidente.

Túnel estuvo cerrado durante la mañana

A las 07:32 horas, el portal Transporte Informa reportó en su cuenta de X el cierre del ingreso al túnel de Costanera Norte en dirección al poniente que conecta con la Ruta 5 al sur.

"Es cerrado ingreso a túnel de Costanera Norte al poniente que conecta con Ruta 5 al sur, debido a caída de carga desde camión y posible daño en estructura del viaducto", informó el organismo minutos después en otra publicación.

Posteriormente, a las 08:58 horas, Transporte Informa actualizó la situación y señaló que la caída de carga efectivamente provocó "serios daños en estructura del viaducto", agregando que existía la posibilidad de decretar un cierre total del sector.

ALERTA DE TRÁNSITO (08:58). Restricción de tránsito al interior del túnel de @CostaneraNorte_ al poniente que conecta con #Ruta5 al sur, debido a caída de carga desde camión y serios daños en estructura del viaducto. Posible cierre total. Opte a salida Av. Vivaceta https://t.co/AuB04wfr23 pic.twitter.com/ojgM5I3ciU — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 11, 2026

Recomiendan utilizar rutas alternativas

Debido a la situación, las autoridades llamaron a los conductores a evitar el enlace afectado y optar por la salida hacia avenida Fermín Vivaceta para continuar sus desplazamientos.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas producto del accidente. En paralelo, equipos especializados continúan inspeccionando la estructura para determinar el alcance de los daños y definir las medidas que deberán adoptarse en las próximas horas.

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