Pastor Rocha se consagra en la Quinta Vergara y obtiene las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

28 feb. 2026 - 00:32 hrs.

Santiago Endara, con su personaje del Pastor Rocha, hizo reír a carcajadas a la Quinta Vergara en la última noche del Festival de Viña del Mar, luego del show que entregó el argentino Paulo Londra.

El comediante subió al escenario poco antes de las 23:30 y presentó una rutina cargada de sátira religiosa, que se extendió hasta pasadas las 00:30 horas.

Pastor Rocha obtuvo Gaviotas de Plata y Oro

El humorista se ganó el corazón del "Monstruo" y a mitad de su rutina los animadores ingresaron a la tarima para entregarle, primero, la Gaviota de Plata, y enseguida la de Oro, en medio de una ovación.

En ese momento, aprovechó de decir unas palabras: "Quizás les suene extraño, pero yo sí soy cristiano, y el Pastor Rocha es un personaje que no nació para burlarse de la fe de nadie", manifestó.

