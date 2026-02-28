"Basta de usar a Dios como arma": La crítica del Pastor Rocha tras triunfar en el Festival de Viña
El comediante Pastor Rocha fue el encargado de hacer reír a la Quinta Vergara en la última noche de Viña 2026, y tras la ovación del "Monstruo", se llevó las Gaviotas de Plata y Oro y entregó un reflexivo mensaje sobre la religión y la fe.
Al bajarse del escenario, se mostró contento por los resultados tras una exitosa rutina, donde brilló haciendo una sátira de las figuras pastorales de las iglesias, sacando carcajadas de todo el público.
Al conversar junto a Jorge Alís y Lorena Ramírez en el backstage digital, expresó su felicidad por la ovación de la Quinta Vergara y aprovechó de enviar un mensaje de reflexión sobre ser pastor y las diferencias que tiene con el mundo religioso.Ir a la siguiente nota
La crítica del Pastor Rocha tras triunfar en Viña 2026
Al ser consultado por cómo se desenvolvió en el escenario de Viña 2026, Santiago Endara, nombre real del Pastor Rocha, enfatizó el mensaje del personaje que interpreta: "Es lo que creo, ya basta de esos abusos, basta de utilizar la fe para discriminar a la gente, ya basta de utilizar a Dios como arma".
La periodista de Mega le preguntó sobre su reacción tras triunfar en la Quinta Vergara y el comediante se mostró feliz junto a su equipo de trabajo. "Estuvo hermoso, de verdad que no tengo palabras. Voy a celebrar con mis amigos y mi familia", expresó.
Leer más de
Notas relacionadas
- ¿Qué edad tiene Milo J? El cantante argentino llega en su mejor momento al Festival de Viña 2026
- Pastor Rocha se consagra en la Quinta Vergara y obtiene las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026
- "El balance es más que positivo": Rafael Araneda y Karen Doggenweiler tras éxito rotundo del Festival de Viña 2026