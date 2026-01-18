Dramática madrugada en Lirquén: incendio forestal consume más de 100 viviendas y obliga a evacuar hospital

18 en. 2026 - 02:38 hrs.

Una situación de extrema gravedad se vive esta madrugada en la localidad de Lirquén, en la comuna de Penco, Región del Biobío. Un incendio forestal que comenzó en zonas de predios y cerros ha avanzado rápidamente hacia sectores habitados, dejando un saldo preliminar de al menos un centenar de viviendas consumidas por el fuego.

La emergencia se desató con fuerza cerca de las 22:00 horas del sábado y se ha propagado con rapidez debido a las condiciones climáticas adversas, marcadas por un viento intenso que dificulta el combate de las llamas y el trabajo de la prensa en el lugar.

Uno de los puntos más críticos de la jornada ha sido la evacuación total del Hospital de Lirquén. Las autoridades determinaron el traslado preventivo de pacientes y personal ante la cercanía del fuego al recinto asistencial.

Según el reporte en terreno, los equipos de emergencia y Bomberos han debido concentrar gran parte de sus recursos en proteger una planta industrial ubicada frente al hospital, la cual almacena productos químicos importantes. El objetivo es evitar una eventual explosión o una emergencia mayor que podría cobrar más víctimas.

Si bien el catastro oficial se realizará durante la mañana, los reportes preliminares desde la zona indican que cerca de 150 viviendas habrían sido destruidas. La situación ha obligado a una evacuación masiva solicitada por Senapred y coordinada por seguridad municipal, aunque algunos vecinos intentan permanecer en el lugar mojando sus propiedades con mangueras.

Aunque la información está en desarrollo y sujeta a confirmación oficial, existen reportes preocupantes sobre personas que no habrían logrado evacuar a tiempo. "Es una situación que estaremos confirmando durante las próximas horas", señaló un equipo de Meganoticias en terreno.

La emergencia en Lirquén se ha transformado en el foco principal de preocupación en la zona, desplazando la atención que más temprano se centraba en el sector de Puente 1, entre Concepción y Florida.