Senapred ordena evacuar sectores de las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía por incendios forestales

17 en. 2026 - 18:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió alertas SAE para ordenar la evacuación de diferentes sectores de las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía debido a diversos incendios forestales.

Esta nota se actualizará constantemente con las diferentes alertas SAE que emita el organismo. Asimismo, es importante recordar que la evacuación debe realizarse de manera tranquila y acatando las indicaciones de las autoridades pertinentes.

Por otro lado, se recuerda a quienes tengan mascotas que no olviden sus necesidades al momento de evacuar.

Revisa las alertas SAE que ha emitido Senapred

Todo sobre Incendios forestales