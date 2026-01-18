Directora de Senapred confirma evacuación de 20 mil personas y llama a despejar rutas hacia Hospital Las Higueras

18 en. 2026 - 03:17 hrs.

En conversación con Meganoticias, la Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó un balance actualizado de la crítica emergencia que afecta a la región del Biobío, confirmando que la situación más compleja se concentra en la comuna de Penco, específicamente en el sector de Lirquén.

La autoridad informó que el incendio forestal, iniciado durante la tarde del sábado, ha obligado a la evacuación preventiva de aproximadamente 20 mil personas hacia zonas de seguridad y albergues dispuestos por el municipio.

Según explicó Cebrián, aunque el operativo ha sido difícil debido a la nocturnidad y la magnitud de la amenaza, la ciudadanía ha colaborado activamente con los organismos de respuesta, permitiendo que el proceso se desarrolle de manera ordenada pese a la gravedad del escenario.

Respecto a la delicada situación del Hospital de Lirquén, la directora ratificó que se han activado los protocolos estandarizados para evacuar el recinto, derivando a los pacientes principalmente hacia el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

En este contexto, la autoridad hizo un llamado enfático a los familiares y a la población general para que no intenten acercarse al hospital de Lirquén ni a las zonas aledañas, advirtiendo que la presencia de vehículos particulares en las rutas obstaculiza el tránsito crítico de las ambulancias y los carros de Bomberos.

Cebrián insistió en que es fundamental mantener las vías despejadas para los equipos de emergencia y recomendó a quienes busquen información dirigirse directamente a los centros de referencia donde están siendo trasladados los pacientes, evitando así exponerse al riesgo y entorpecer la labor de los equipos de rescate.

En cuanto al impacto humano de la catástrofe, la directora señaló que hasta el cierre de esta edición no existen reportes de personas fallecidas ni lesionadas, aunque aclaró que se trata de cifras preliminares dado que el incendio se mantiene en pleno combate y la evaluación rigurosa de los daños se realizará con la luz del día.

Asimismo, advirtió que las condiciones meteorológicas para este domingo y lunes seguirán siendo extremadamente adversas, con altas temperaturas y baja humedad, por lo que se mantienen las alertas rojas en las regiones de Biobío y Ñuble. F

inalmente, anunció que por instrucción del Ministerio del Interior se ha convocado a un COGRID Nacional para las 09:00 horas de este domingo, instancia donde se coordinará el despliegue de recursos aéreos y terrestres para enfrentar una jornada que se prevé compleja.